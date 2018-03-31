Google, 2009 yılında insanların daha kolay bir şekilde bağlantıları paylaşmalarını ve kullanıcıların çevrimiçi trafiğini daha kolay ölçmesi için ortaya çıkardığı Google URL servisini 13 Nisan'da Firebase Dynamic Links ile değiştirecek.

Google tarafından kullanıma sunulduktan sonra birçok benzeri ortaya çıkan URL kısaltma hizmeti, kullanıcılar tarafından, kolay kullanım ve paylaşımın en önemli araçlarından biri olarak görülüyordu. Hatta bu servis öyle popüler oldu ki ünlü oyuncu Keanu Reeves'in adına bile bir tane açıldı (kea.nu.). Google tarafından yayımlanan bir blog yazısında, URL kısaltmaları hakkında "İnsanların içerik bulma yollarını öncelikle masaüstü web sayfalarından uygulamalara, mobil cihazlardan, ev asistanlarına ve daha fazlasına önemli ölçüde değiştirmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Şirket tarafından yayımlanan blog yazısında, "Denemelerimize yeniden odaklanmak için, önümüzdeki haftalarda goog.gl desteğini aşağı çekiyoruz ve Firabase Dynamic Links (FDL) ile değiştiriyoruz" denildi.

FDL'ler, mevcut ve potansiyel kullanıcıların iOS, Android veya web uygulamasındaki herhangi bir konuma yönlendirilmesine olanak tanıyan akıllı URL'lerdir. FDL'ler için "Ürünü büyütmek ve geliştirmek için heyecan duyuyoruz" ifadelerini kullanan Google, mevcut özelliğini bugün sonlandıracak ve mevcut bağlantıları yönlendirilmeye devam edecek.

Tüketicilere yönelik olarak açıklamalarını sürdüren Google yazıda, "13 Nisan 2018 yılından itibaren, daha önce hiç kısa bağlantı oluşturmamış olan anonim kullanıcılar ve kullanıcılar goo.gl konsolu üzerinden yeni kısa bağlantılar oluşturamayacaklar." ifadelerini kullanarak kullanıcılara FDL kullanmaya veya Bitly ve Ow.ly gibi alternatif servisleri kullanmayı önerdi.

Kullanıcılar, eğer kısaltılmış linkleri varsa 30 Mart 2019 yılına kadar goo.gl konsolunun tüm özelliklerini kullanmaya devam edebilecek. Bu tarihten itibaren de tüm bağlantılar hedeflendirilen yerlere yönlendirilmeye devam edecek. Google ayrıca, mevcut kısa bağlantıların FDL'ye taşınmayacağını ancak goog.gl'den dışa aktarılabileceğini söyledi.