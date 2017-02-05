Google Uydudan Fotoğraf Çektiği Şirketini Satılığa Çıkard

Google'ın ana şirketi Alphabet'in sahip olduğu uydu görüntüleme şirketi Terra Bella'nın Planet Labs'e satılacağı duyuruldu.

Bir zamanlar uydudan kendi evimizin görüntüsünü bulmaya çalıştığımız ve bulduğumuzda mutlu olduğumuz Google Earth uygulamasındaki birçok uydu görüntüsünü alan Google'ın ana şirketi Alphabet'e ait uydu görüntüleme servisi Terra Bella satılıyor.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre eski NASA çalışanlarının kurduğu ve Google'ın çatı şirketi Alphabet bünyesindeki Terra Bella'nın yeni sahibi "Değişimi izle. Dünyayı değiştir." sloganına sahip Planet Labs olacak.

Google kendi servislerini tehlikeye atmıyor

Bildiğiniz gibi Google şu anda mevcut birçok uygulamasında uydu görüntüleri kullanıyor ve bu görüntüleri sağlayabileceği bir servisi de kaybetmekk istemiyor. Bu nedenle Google'ın Planet Labs ile anlaşmasında Google'ın makul bir ücret ile bu şirketin her zaman müşterisi olacağı da belirtilmiş.

Google eski farklılığını kaybediyor

Google'ın önce robotlar geliştirdiği şirketi Boston Dynamics'i satacağını duyurması ve ardından da Terra Bella'nın satılacağı haberinin gelmesi, Google'ın artık diğer şirketlerden farklı özelliklerinin kalmadığı ve Google'ın bir teknoloji devi olmaktan çıktığı eleştirilerine de beraberinde getiriyor. Duruumun gidişatını ise zaman gösterecek.