Neredeyse bir yıldır birçok android cihaz kullanıcısı, cihazları sertifikalı olmadığı için Google Play uygulamalarını yüklemekte ve kullanmakta zaman zaman sorun yaşıyorlardı.

Android kullanıcıları son dönemde, cihazları sertifikalı olmadığı gerekçesi ile Google Play uygulamasına erişme konusunda sıkıntılar yaşıyorlardı. Google'ın ise bu konuda yürüttüğü bir politika var ve cihaz üreticilerinin 'Uyumluluk Tanım Belgesi' kapsamında uymaları gereken bir kurallar zinciri var. Eğer cihaz üreticileri bu adımları takip ederek Google'dan gerekli onayı ve sertifikayı alırsa bu sorun ortadan kalkıyor. Sertifikalı olmayan cihazlar ise, ne yazık ki bu sorunu yaşamaya devam ediyor.

Sahip oldukları cihazlar Google'ın uyumluluk testlerinden geçip gerekli sertifikaları alamamış olan kullanıcılar, Google Play hizmetinden faydalanmak istediklerinde bir uyarı alıyor ve erişim sağlayamıyorlardı. Bu soruna yönelik bazı geçici çözümler mevcut olsa da, Google, kullanıcıları bu konuda son bir yıldır sıkça uyardığını ve artık bu geçici çözümlerin geçerliliğini, kimi cihazlar için kaybedeceğini açıkladı.

Cihaz üreticileri, bu sorunun yaşandığı cihazlar için Google ile iletişime geçip sorunu kendileri çözecekler. Sorunun şimdiye kadar olduğu gibi görmezden gelinmediğini ve Google'ın bu konuyu ne kadar ciddiye aldığını da bu şekilde anlamak mümkün. Ancak kullanıcıların çok da telaş yapmasına gerek yok çünkü Google sorunu cihaz üreticleri ile kökten çözene kadar bizi bir süre daha görmezden gelerek uygulamaları bir süre daha resmi olmayan yollardan kullanmamıza olanak sağlayacak.