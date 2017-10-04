"Google Uygulaması" Yeni Bir Tasarıma Kavuşuyor!

Android telefonlarda bulunan Google Uygulaması, yeni bir ana sayfa tasarımına ve yeni sekmelere kavuşuyor.

‘Google Uygulaması’ görünüşe göre bir tasarım değişikliğine gidiyor. 9to5Google’ın Google Uygulaması’nın 7.13 beta sürümünde keşfettiğine göre artık daha fazla sekmeye ve daha oval Google kartlarına sahip olacağız.

Mevcut Google Uygulaması’nın alt kısmında 3 farklı sekme görüyoruz. Ana Sayfa sekmesi, ilgi alanlarımıza göre Google kartlarının ve arama çubuğunun bulunduğu bölüm. Yakında sekmesi, yaklaşan etkinlikler hakkında bilgi aldığımız bölüm. Son sekmesi ise son yaptığımız aramaların ve web sitelerinin gösterildiği alan.

Yeni Google Uygulaması’nda çok daha fazla sekmeye bulunuyor. Ana Sayfa sekmesi tabiki yerinde duruyor. Arama çubuğunda bulunan mikrofon simgesi değişiyor ve yerini Google Lens simgesine benzer bir ikon alıyor. Ayrıca arama çubuğunun altında bulunan kısayollar da kaldırılıyor. Google kartların ise köşeleri biraz ovalleştirilmiş. Çok kritik bir değişiklik.

Bunun yanı sıra Yakında sekmesinin yanında bir Asistan düğmesi geliyor. Bu düğme doğrudan Google Asistan’ı aktif eden bir kısa yol. Onun yanında bir Arama ve onun da yanında Son sekmesi bulunuyor. En sağda ise daha fazla seçeneğe ulaşabileceğimiz bir ‘daha’ butonu bulunuyor. Yeni Google Uygulaması tasarımı henüz beta aşamasında. Tüm kullanıcılara yayınlanır mı ya da ne zaman yayınlanır henüz bir bilgi bulunmuyor. Siz gelen yeni özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz?