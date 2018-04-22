Android için Google uygulaması 8.0 sürümünde yeni özellikler ile geliyor. Gelen yeni öğe ‘Google Kişileriniz’ sayfasında etkin olarak kullanılabilecek.

Android cihazlarınız için Google uygulaması 8.0 sürümüne güncellendi. Yeni öğe ‘Google Kişileriniz’ sayfasının eklenmesidir. Bu özellik, Google Asistan kullanıcılarının kişilerine ve kişiler arasındaki ilişkilere ulaşması için mükemmel bir yol olarak gösteriliyor. Yeni özellik ile birlikte kullanıcıların; sanal asistana ulaşabilmeleri, kişilerine bir metin yollamaları veya doğrudan bir e-posta göndermeleri mümkün olacak.

Güncelleme ile birlikte gelen ‘Kişileriniz’ sayfasını görmek için Google Asistan’a giderek, Kişisel bilgilere tıklayabilir ardından ‘Kişileriniz’e dokunabilirsiniz. Bunların yanı sıra yeni özellik, kişilerinizden birinin doğum günü veya özel günlerini sizlere hatırlatabilecek.

Sizlerde bu yeni özelliği kullanmak için aşağıdaki aşamaları izleyebilirsiniz.

Google uygulamasından, Google Arama’yı açın

Mikrofona Konuş’a tıklayın veya ‘OK Google’ deyin.

Ardından kişilerinizin takma adını söyleyin. Örneğin ‘Selin benim kız arkadaşım.’

Aynı isimde birden çok kişiniz varsa doğru kişiyi seçin

‘İlişkiyi hatırla’ nın altınaki ‘Bitti’ butonuna dokunun

Takma adın eklenmesi sonrası ‘Kardeşime mesaj gönder’ veya ‘Anneme e-posta gönder’ gibi şeyler söyleyerek iletişim içerisine girebilirsiniz.

Bu noktada dahil etmek istediğiniz kişiler için belirli takma ad sınırlamalarının olduğunu görüyoruz. Anne, Baba, Erkek kardeş, Kız kardeş, Ortak, Büyükbaba, Büyükanne, Kadın eş, Koca, Oğul, Kız evlat, Yeğen, Erkek yeğen, Amca, Dayı, Teyze, Kuzen, Asistan, Yönetici / Patron, Kız arkadaş, Erkek arkadaş gibi takma adlı kişileri ekleyebilmenizin yanı sıra Google’a ‘Yusuf benim erkek kardeşim değil’ diyerek kişi ile olan ilişkinizi de kaldırabilirsiniz. Takma adı kaldırmanızın ardından aşağıda bulunan ‘Bitti’ butonunu dokunmanız ile ilişkiniz artık hatırlanmayacaktır.

İnsanlar ile kolay iletişim sağlamanıza yardımcı olacak olan özelliğin yeni sürümü, ileride farklı şekillerde de kullanılabilecek. Diğer bir açıdan baktığınızda, kısa yoldan işinizi halletmiş olmanız sayesinde veri kullanımını da daha aza indirgemiş olacaksınız.