Google Üzerinden Gizlice Ulaşıp Oynayabileceğiniz 5 Oyun

Google'da son derece garip şeylerle karşılaşabiliyoruz. İşte bu garipliklerin ürünü olan 5 oyunu sizler için sunuyoruz. Bunlardan 4 tanesi Google arama motoru üzerindeyken, bir tanesi için Android işletim sistemine ihtiyacınız var.

Google, şu anda dünyanın en büyük ikinci şirketi. Bir arama motoru olarak başlayan serüvenine her gün yeni projeler ekleyerek devam eden şirket, internet denildiğinde ilk akla gelenlerden. Zamanında internetin geldiğini Google sayfasına ulaşmakla anlardık.

İşte herkesin kullandığı bu arama motoru, içerisinde bazı gizli oyunlar bulunduruyor. Bugün sizlere Google platformları üzerinde gizlenmiş 5 oyun göstereceğim ve bu oyunları nasıl oynayabileceğinizi aktaracağım. Bakalım bunlardan kaçını “gerçekten” biliyorsunuz:

Atari Breakout

Google’ın “Görseller” kısmına girip “Atari breakout” yazdığınız an karşınıza bir oyun çıkacak. Atari’nin kült oyunlarından birisi olan Breakout’u Google Görseller üzerinden oynamak bu kadar kolay.

Zerg Rush

Bu sefer sizlerden Google’ın normal arama sayfasına girerek “Zerg Rush” yazmanızı istiyorum. Üzülerek söylemeliyim ki, aradığınız şeyin istila edildiğini göreceksiniz. Bu terim, Blizzard’ın video oyunu Star Craft’ın saldırısına atıfta bulunan bir terimdir. Eğer etrafta bulunan saldırgan “0” ları yok etmezseniz, arama motorunuzda çıkan yer şeye saldırmaya başlayacaklar. Benim favori Google ekranım bu oldu şahsen.

Pac-Man

Aslında bunu açıklamaya bile gerek yok. Dünyanın en ünlü oyunlarından birisi olan Pac-Man’i Google Arama sonucunda “PAC-MAN” şeklinde aratırsanız, karşınıza bir oyun çıkacaktır.

Android İçin Flappy Droid

Bu sefer vereceğimiz tüyo Google arama motorlarında yok. Eğer telefonunuzda Android Marsmallow veya Lollipop bulunuyorsa, Ayarlar>Cihaz Hakkında bölümüne gidip burada yer alan Android sürümüne art arda tıklayabilirsiniz. 7 kez tıkladıktan sonra karşınıza Android sürümünüzün logosu gelecek. Bu logoya uzun süre basılı tuttuğunuzda ise hiç de kolay olmayan bir oyun sizleri bekliyor.

T-Rex Oyunu

İnternet sorunu yaşayan ülkemizde bu oyunu bilmeyen insanların olmadığını düşünüyorum. Ne zaman internet kopsa, çevrimdışı ekranda karşımıza çıkan bu T-Rex oyunu ile yeni maceralara atılıyoruz. Oyunu oynamak istiyorsanız internetinizi kapatabilirsiniz.