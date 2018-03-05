Google kurucuları Larry Page ve Sergey Brin ile Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, sadece geçtiğimiz hafta servetlerinden toplamda 7.5 milyar dolar kayıp yaşadılar.

Geride bıraktığımız hafta çoğumuz için olağan bir şekilde geçip giderken, bazıları için kesinlikle o kadar kolay geçmedi. Dünyanın en zengin 500 insanının servetlerinden toplamda 107 milyar dolar kayıp yaşadığı haftada Google ve Facebook kurucuları, servetlerinden önemli bir miktar kayıp yaşadılar.

‘En Zengin 500 Kişi’ listesinde haftanın en büyük kaybedeni Facebook kurucusu ve CEO’su olan Mark Zuckerberg oldu. Facebook’ta bazı değişiklikler gerçekleştireceklerini açıklamalarından bu yana serveti günden güne azalan Zuckerberg, geçtiğimiz hafta da tam 3.2 milyar dolar kayıp yaşadı.

Facebook CEO’su ‘Facebook’ta markalara daha az yer vereceğiz’ açıklamasını gerçekleştirdiğinde bu açıklama, ona 3.3 milyar dolara mal olmuş ve servetini 74 milyar dolara düşürmüştü. Görünüşe göre şirketin ‘Anlamlı Facebook’ oluşturma çabaları Mark Zuckerberg’in her gün biraz daha para kaybetmesine neden oluyor.

Zuckerberg’i 2.4 milyar dolarlık kayıpla İspanyol Amancio Ortega ve Meksikalı Carlos Slim takip ediyor. Listenin 4. ve 5. sırasında ise Google kurucu ortakları Larry Page ve Sergey Brin bulunuyor. Larry Page servetinden sadece bu hafta 2.2 milyar dolar kayıp yaşarken Sergey Brin de haftayı 2.1 milyar dolar kayıpla kapattı.