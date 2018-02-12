Facebook'ta İş Arkadaşınıza Bir Kez Teklif Edebilirsiniz

Google ve Facebook gibi şirketlerde romantik bir ilişki yaşamanın bazı kuralları bulunuyor. Bu kuralların başında bir kez teklif etme kuralı bulunuyor.

Bir şirkette çalıştığınızda, normal olarak gününüzün büyük bir kısmını belirli insanlarla geçiriyorsunuz. “İş arkadaşı” dediğimiz bu insanlara, zaman içinde duygusal hisler besleyebilirsiniz. Şirketlerde, bazı durumlarda çok iyi bazı durumlarda ise çok kötü sonuçlar doğuracak romantik ilişkiler, bu sebeple bazı kurallar ışığında geliştiriliyor.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Facebook ve Google’ın bu konuda çok net bir tavrı bulunuyor. Ofiste romantizme karşı olmayan bu iki şirket, olayı kontrol altında tutmak için çok önemli bir kural koymuş. Bu şirketlerde bir çalışansanız ve çalıştığınız iş arkadaşınıza özel duygular besliyorsanız, bu kişiye “bir defaya mahsus” olmak kaydıyla çıkma teklifi edebiliyorsunuz. Bu kişi sizi teklifinizi kabul ederse birlikte güzel bir ilişki yaşayabilirsiniz. Eğer size hayır derse bir daha ona çıkma teklifi edemezsiniz. Bu kuralla ofiste tacizin önüne geçmek isteyen şirketler, olayı kontrol altında tutuyorlar gibi gözüküyor.

2017 yılında Career Builder’ın yaptığı bir araştırmada, çalışanların %41’i ofisten biriyle çıktığını, bunlardan 3’te 1’i ise bu çıkmayı evliliğe dönüştürdüklerini açıklamışlar. Google ve Facebook, hem bu ilişkileri desteklemek hem de cinsel tacizin önüne geçebilmek için bir kez teklif etme kuralını getirmiş. Eğer sorduğunuz kişi “meşgulüm, bu akşam gelemem” gibi açıklamalarda bulunursa, bu hayır kabul ediliyor ve aynı şekilde soran kişinin bir daha sorması yasaklanıyor.

Facebook’ta çalışanlar ilişkilerini insan kaynaklarına bildirmek zorunda olmasalar dahi, iki kişi arasında çıkan anlaşmazlıkları bildirmek zorunda oluyor. Bunu yapmazlarsa disiplin cezası alabilirler. Eğer romantik ilişki kurallarına uyulmazsa, olayın sonunda iki kişiden biri işten çıkarılabiliyor. Bu durumun farkında olan Google ve Facebook çalışanları, “dur biraz naz yapayım” demiyorlardır diye düşünüyorum.