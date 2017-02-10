Google ve Facebook Uzay Araçlarından Fazla Kod Kullanıyor

Dünyanın en büyük bilişim devlerinden ikisi, kullandığı "kod satırı" miktarıyla, uzay teknolojisini ve mekiklerini kolayca geride bırakıyor.

Günümüzün mesajı David McCandless'ın "Information is Beautiful"dan geliyor. Söz konusu kitapta ses getirecek betimlemeler ve fenomenler mevcur..

İlk Soru: Modern bir program, kapsamlı işlemler gerçekleştirmek için kaç milyon satırlık koda gerek duyar.?

Ortalama bir Phone uygulaması 50.000'den az satırla mikro uygulamalarla yetinirken, Google'ın tüm kod tabanı tüm hizmetler için iki milyar satır seviyesinde. Bu fazlasıyla normal zira Google; ilginç bir şekilde, savaş uçakları ve hatta Büyük Hadron Çarpıştırıcısı gibi makinelerinim ardındaki kodları esas alıyor.

Google'ın Karmaşası

Eğer Google tarafından tasarlanmışsa, bir milyon kod satırı, yaklaşık 18.000 sayfa metine denk olcaktır. Uzay Mekiği, kalp pili veya Quake 3'ün oyun motoru gibi eski teknolojileri çalıştırmak için gerekli olanın ötesinde bir kod sayısı ama günlük yaşamında kullanılan modern yazılımın arkasındaki itici güç olmak yeterli değil.

Bir ABD askeri, basit bir dronu çalıştırmak için kontrol yazılımı 3,5 milyon kod satırı kullanır. Boeing 787'nin arkasında, aviyonik(uçuş mimarisi) ve çevrimiçi destek sistemlerinin arkasında 6.5 milyon adet kod satırı var.

İşte bu bıjta çarpıcı: Google Chrome, çalışmak için 6.7 milyon kod satırına ihtiyaç duyar. Bir Chevy Volt 10 milyon kod satırı ve bağlantı kullanır.

Android işletim sistemi 12-15 milyon satırda çalışır. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı 50 milyon satır kullanıyorken, bir işletim sistemin sistemin bu kadar fazla kaynağa ihtiyaç duyması ilginç. Sosyal medya servisi Facebook ise garip bir rekora imza ararak, 62 milyon kod satırında çalışıyor. Yani Facebook tüm rekorları geride bırakıyor.

Tüm Google hizmetlerini bir araya getirirsek, yaklaşık 2 milyar kod satırı ile karşı karşıya kalırız. Bu da, Facebook'a göre oldukça optimal bir sayı.