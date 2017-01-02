Google ve Fiat Chrysler, Araçlar İçin Yeni Bir Android Sistemi Geliştirdi

Google ve Fiat Chrysler, birlikte Android Auto’nun ötesine geçen bir sistem geliştirdiler.

Google ve Fiat Chrysler, Android tabanlı 8,4 inçlik Uconnect konsept sistemini duyurdu. Burada Android Auto’dan değil, tam donanımlı bir Android Nougat’tan bahsediyoruz. Sistem Uconnect arayüzünü kullanırken Android, Google Assistant ve Google Maps gibi temel Google servisleriyle kusursuz bir entegrasyon sağlayarak sistemi destekliyor.

Sistem, CES 2017’de sadece bir Chrysler 300 aracında yer alacak. Fiat Chrysler, Android Auto ve Apple CarPlay gibi sistemleri araçlarına ekleyerek otomotiv teknolojilerindeki yeniliklerden geri kalmak istemiyor. Ancak Tesla’nın ve Ford’un sistemleriyle karşılaştırıldıklarında, bunların en son teknoloji olduğunu söylemek zor. Android, sağlam bir yapı sunuyor, ancak doğası gereği internet ve akıllı telefon bağlantıları için tasarlanmış bir yazılım. Google ise otomotiv dünyasında Android etrafında bir bilgi-eğlence (infotainment) yığını oluşturmak istiyor. Fakat bu durum, araba üreticilerinin CarPlay'i ve diğer rekabetçi teknolojileri destekleyen platformları kullanma şansını düşürüyor.