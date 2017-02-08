Google ve H&M'den Veri Tabanlı Elbise: Data_Dress

Google, H&M ortaklığı ile 'giyilebilir teknoloji' teriminin hakkını verecek bir ürün tasarlıyor.

Pek çok alanda teknolojiyi devreye sokarak enteresan işler başaran Google, bu kez karşımıza belki de görüp görebileceğimiz en garip şey ile çıkıyor; veri tabanlı elbise.

H&M Group'un sahibi olduğu dijital moda evi Ivyrevel ile ortaklaşa bir çalışma yürüten Google, modayı teknoloji ile birleştirmiş.

Kullanıcının nerede yaşadığını, ne gibi etkinliklere, ne sıklıkta katıldığını vb yaşam tarzını ortaya çıkaran şeyleri ölçen bir Android uygulaması geliştirilen Google ve Ivtrevel, elde edilen veriler aracılığı ile kişiye özel kıyafetler tasarlayacak. Bu kıyafet ise Data_dress olarak adlandırılmakta.

Yalnız kıyafette şöyle bir durum var; her ne kadar kıyafet teknoloji kullanılarak üretilse de üzerinde herhangi teknolojik bir öge barındırmamakta. Sadece kıyafetin tasarımı için gerekli verilerin toplanmasında Android uygulaması etkili oluyor.

Şu an için kapalı beta aşamasıda olan sistem, bu yıl içinde müşterilerin kullanımına sunulacak.