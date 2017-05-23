Robocop filmindeki bir dönemin efsanevi bilim kurgu senaryosu kısmen gerçek oldu. Dünya, Dubai’den başlayarak yeni bir döneme giriyor.

90’ların unutulmaz filmlerinden olan Robocop, aslında yarı insan yarı robot olan bir polisin hikayesini aktarırdı. Elbette günümüzde üretilen robotları filmlerdeki kadar abartılı bir şekilde görmemize daha çok zaman olsa da, bir yerden başlamak gerekiyordu. Tam 2 ay önce açıklanan projeyi sizlere bildirmiştik ve o gün artık geldi çattı:

El hareketlerini 1,5 metrelik bir alan içerisinde ayırt edebilen robot, vücut dilini anlayabiliyor. Birden fazla dil biliyor, insanları selamlıyor. Ayrıca sivil vatandaşların şüpheli durumları bildirmesi için bir şikayet mekanizması da var, ancak tekerlek kullandığı için şimdilik ceza kesemiyor. Dolayısı ile ciddi suçların caydırıcısı olarak değil, basit ve küçük görevleri üstlenmek için devriye atmaya başlayacak.

Google ve IBM gibi şirketlerin Dubai Polisi ile ortaklaşa ürettikleri robot polis projesi, 2030 yılına kadar şehirde devriye gezen insan polislerin 4’te biriyle yer değişecek.

Zamanla dünya şehirlerinde benzer projeleri görmemek için hiçbir neden kalmadı. Gelişen teknoloji ve yapay zeka yazılımları sayesinde büyük bir değişim çağında yaşıyoruz. Kamu görevlerini emanet ederek başladığımız şu günler, bundan 30 yıl önce bilim kurgudan öte değildi. Biraz korkutucu, biraz da heyacan verici. Değil mi?