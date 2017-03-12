Google ve Levi's'ten Akıllı Ceket Sonunda Çıkıyor

Google ve Levi's firmalarının ortak üretimi olan "akıllı ceket" sonunda piyasaya çıkıyor. İşte ceket hakkındaki tüm detaylar!

Google ve Levi's firmalarının ortak çalışarak hazırladıkları akıllı ceketin haberini geçen sene yapmıştık. Ancak ürün bir türlü piyasaya çıkmak bilmedi. Yeni gelen bilgilere ürünün fiyatı artık belli, fakat çıkış tarihi ilkbahardan güz mevsimine atılmış durumda.

Akıllı ceketin fiyatı 350$ olacak. Bu ceket, piyasaya çıktığında Google ATAP Project Jacquard teknolojisini destekleyen ilk ticari ürün olacak. Tanıtım videosundan da görebileceğiniz üzere, bu cekete sahip olanlar, bileklerine dokunarak bir şarkıyı atlayabilecek, durdurabilecek ve benzeri akıllı işlemler yapabilecek. Görünüşe göre sistem, tıpkı bir akıllı saat gibi çalışacak. Ancak bir akıllı saate göre daha günlük ve kesinlikle daha şık bir görünümü olacak.

Ceket hakkındaki yeni detaylar, Levi's'in ABD'de düzenlediği etkinlikte belli oldu. Ceket, geçtiğimiz sene de Google'ın I/O geliştirici etkinliğinde tanıtılmıştı. Bu tanıtımda ceketin fiyat bilgisi paylaşıldı ve vaat edilen ilkbahar çıkış tarihi, sonbahar çıkış tarihine ertelendi. Ne zaman çıkacağı ise kesin değil. Ancak geç olsun, güç olmasın diyor ve giyilebilir teknoloji anlamında devrim niteliğinde olacak bu ürünün detaylarını gerçekten merak ediyoruz.