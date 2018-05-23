Teknoloji devi Google ve düşündüğünüzden daha çok cihazın ekranlarını üreten LG Display ortaklığı, akıllı telefonlardan başlayan yenilikleriyle VR piyasasına da sıçradı. İki şirketin geliştirdiği OLED ekranlı yüksek çözünürlüklü ve frekanslı gözlüğün detayları ortaya çıktı.

Sanal gerçeklik, halihazırda o kadar da rağbet gören bir teknoloji değil, ancak geleceği çok parlak. Duruma uyanan Google ve LG, son yıllarda yaptıkları ortaklıkla bu konuda lider olmak istiyorlar. Günümüzün gözlüklerinde çözünürlük ve frekans aralığı yüzünden, bilgisayar ekranlarındaki kadar kaliteli görüntüler deneyimleyemiyoruz. Google ve LG ise bu oyunun kurallarını yeniden yazmaya geliyor.

4.3 inç boyutlarından OLED VR gözlük paneli, dün Los Angeles’ta düzenlenen Display Week 2018 etkiliğinde tanıtıldı. Bu ekranın sanal gerçeklik gözlükleri dışında, arttırılmış gerçeklik için de kullanılacağı söyleniyor.

3840 x 4800 ve 1443ppi çözünürlüğünde olan bu ekran, günümüz monitörlerini gözlüklerin içerisine yerleştirmekten farksız. Ayrıca LCD değil OLED panelden oluşuyor:

Bizler daha akıllı telefon ekranlarında kullanılan OLED panellerle ilgi sorunların çözülmesini beklerken atılan bu adım, sektörün geneli için biraz insafsızca oldu doğrusu. Ayrıca gözlüğün görüntü yenileme hızı 120 Hertz. Sağ ve sol gözler için iki adet 4.3 inçlik panelden oluşan kombinasyon, VR ce AR kullanımı için optimize edilmiş. Tüm bu özellikler yeni sistemi “dünyanın en yüksek çözünürlüklü OLED gözlük ekranı” yapıyor.

Google’ın ürünün üretim aşamasında yaptığı bir araştırmaya göre insan gözünün görme kabiliyeti 9000 x 9600 piksel olarak nitelendiriliyor. Yeni ekran, tüm görüş alanımıza gerçeğe en yakın şekilde doldurmak için geliyor.

Nitekim bu ekranı barındıran gözlükler bir mobil cihazla kullanıldıklarında, frekans hızlarının 120 Hz’den 75 Hz’ye düşürülmesi gerekiyor. Çünkü mobil işlemciler henüz böyle bir yenileme hızını destekleyecek güçte değiller. Belki de ilerleyen zamanlarda sırf bu yenileme hızını desteklemesi için özel mobil işlemciler geliştirilecek, bu işlemciler de söz konusu gözlüklerde kullanılacaklar.