Google ve Nikon Diyabetik Göz Hastaklarına Çözüm İçin Güçlerini Birleştirdi

Google'ın çatı şirketi Alphabet'in bünyesindeki Verily ve Nikon, diyabetten kaynaklanan göz hastalıklarını tedavi edecek.

Şeker hastalığı ya da diğer bir değişle diyabet, bir süre sonra üst safalara geldiğinde insanların gözlerinde kalıcı hasarlar yaratabiliyor ya da körlüğe yol açıyor. Ne yazık ki kan şekerinin yükselmesiyle oluşan bu göz hastalıkları tam olarak tedavi edilemiyor.

Bu konuyla ilgili çalışmalar yürüten Google'ın çatı şirketi Alphabet'e bağlı Verily, Nikon ile iş birliği yaparak bu hastalığa yönelik tedaviler geliştireceğini açıkladı. Şirketler otomatik bir şekilde öğrenebilen görüntüleme teknolojisi geliştirerek bu hastalığı erken teşhis etmek istiyor.

Henüz iki şirketin nasıl bir oranla projeyi paylaşacağı ya da çalışmaları nasıl yürütebileceği gibi bir bilgi açıklanmamış ancak diyabete bağlı göz hastalığında erken teşhisin mümkün olmasıyla hem Nikon hem de Verily bu alanda önemli bir devrim yaratabilir.