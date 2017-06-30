Sharp gaza bastı.

Google’ın bütçeye uygun stok yazılım sunma projesi Android One hala ölmedi. Sharp Japonya’da X1 olarak bilinen üçüncü ‘Android One’ akıllı telefonunu çıkardı. Telefon Android Nougat 7.1’in düz versiyonu üzerinde çalışıyor ve Android Pay kullanımı için FeliCa desteği ile de uyumlu.

İlk olarak belirtmek gerekirse, Sharp X1 kavisli köşeleri ve kalın gövdesiyle daha çok standart bir tasarıma sahip. 5.3 inch Full HD lcd ön paneli olan cihazın altında dikdörtgenimsi parmak izi sensörü bulunuyor. Qualcomm Snapdragon 435 octa-core işlemci, 3GB RAM, 32 GB dahili hafıza, 256 GB’a kadar genişletilebilir MicroSD kart hafızası, ve 3900 mAh bataryası olan telefonu 4 gün boyunca kullanabiliyor, USB-C üzerinden şarj edebiliyorsunuz.

Kamera tertibatına gelince: Bir adet 16.4 megapixel arka lens, bir adet LED flash ve bir de geniş açılı 8 Megapixel lens bulunan telefon aynı zamanda suya ve toza karşı dayanıklı. Sharp aynı zamanda Asya ülkelerinde geniş anlamda kullanılan bankacılık uygulaması olan FeliCa için yazılım desteği de sağlamış. Bu teknoloji, Android Pay ile çalışacak. Telefonun iyi satacağını düşünen Google bu yolla imajını güçlendirmeyi hedefliyor.

Sharp X1 için iki yıl boyunca önemli güncellemeler de dahil olmak üzere aylık güvenlik güncellemelerini sağlayacağı garantisini veriyor. Cihaz, Japon telefon firması Y! Mobile tarafından satılacak. Telefon için 3 farklı renk seçeneği bulunuyor: Beyaz, koyu mor ve nane yeşili.

Google’ın Android One ile neyi hedeflediği ve başka ülkelerde de yeni telefonlar çıkarıp çıkarmayacağı henüz belli değil. Bununla birlikte gelecek yıl piyasaya çıkması beklenen ‘Android Go’ projesini açıklamış olmaları nedeniyle Google’ın seriyi yeniden canlandırmaya çalışacağını pek düşünmüyoruz.