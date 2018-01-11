Yılın ilk gününde Japonya’nın intihar ormanında çektiği hassas içerikli videoyla internet tarihinin en büyük ayıplarından birine imza atan Logan Paul, dünya çapında kanalların faydalandığı YouTube Red projesinden ve Google reklamlarından artık faydalanamayacak.

YouTube, gün geçtikçe kontrolsüz bir yayın platformu olmaya başladı. Bu konuda kanal sahiplerine iyi niyetli yaklaşması ve yayın özgürlüğü sunması, çoğu üretici tarafından oldukça yanlış yorumlanıyor. İçerikler, çocuk istismarı, cinsel taciz, tecavüz ve şiddet gibi kritik konularda teşvikleri, bilinç altı oyunlar barındırıyor.

Toplumlar her zaman medyadaki içerikleri sorgusuz bir şekilde tüketmeye hazır olduklarından, çoğu insan gidişatın farkına bile varamıyor. YouTube, son yıllarda sunduğu özgürlük konusunda bu nedenlerle tereddüt yaşamaya başladı.

15 milyon abonesi bulunan kanalından düzenli şekilde video bloglar yayınlayan Logan Paul, Japonya’nın intihar ormanında bir ceset bulup, şakacı bir tavırla intihar mektubunu okuyunca ağır eleştirilere maruz kaldı. Özür diledi, YouTube geç de olsa sorumluluğu üstlendi, ancak insanlar ve bu işin uzmanları hala öfkleliler.

Büyük YouTube yayıncılarının ciddi bir gelir kaynağı olan Google Önerilen reklam programı, artık Logan Paul için geçerli değil. Google, kendisiyle olan sözleşmesini fesih etme hakkını kullanarak ciddi bir darbe vurmuş oldu. Başka bir deyişle Logan, hali hazırda yayınlanmış olan binlerce videosundan artık tık başına doğru düzgün para kazanamayacak.

Diğer taraftan ücretli YouTube içerik platformu olan Red, gene hayran kitlesi olan yayıncılara ücretli programlar sunma avantajı veriyordu. Üreticiler bu proje dahilinde filmler, kısa diziler ve çeşitli prodüksiyon gerektiren işler yapabiliyordu. Hatta YouTube stüdyoları, bu programa dahil olan üreticiler için kapılarını sonuna kadar açıyordu. Yaşanan krizin adından o kapı, Logan Paul’un yüzüne kapandı. Artık sürekli reklamları dönen ve hayranları tarafından beklenen profesyonel içerikleri Red avantajından faydalanamayacak.

Paul ve kardeşi, arkadaşlarıyla birlikte gittikleri ormanda ölen bir insanın yanına giderek şaka yapmaktan, o içeriği yayınlamaktan ne kadar pişman olduklarını defalarca dile getirdiler, fakat nafile. Çünkü o video YouTube tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul görmeye başladı. Çünkü zihinsel sağlıkla oynadığını söyleyen yüzlerce uzman var.

Bakalım Logan Paul’un hala açık olan kanalı, ilerleyen süreçte kapatılacak mı?