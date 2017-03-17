Google, Resimlerden Veri Tasarrufu Sağlayacak

Google, geliştirilen yeni açık kaynak kodlu algoritmayla birlikte JEPG görsellerin boyutunu %35 küçültecek.

Google, internetteki veri kullanımını azaltmaya yönelik bir çalışmayla gündeme geldi. Yeni geliştirdiği açık kaynak kodlu algoritma ile internetteki JPEG formatındaki resimlerin boyutunu yüzde 35 oranında düşürecek.

Guetzli ismi verilen bu algoritma, çerez olarak bilgisayarlara eklenecek ve tüm internet tarayıcılarında kullanılabilecek. Guetzli, Google'ın "psikogörsel model" ismini verdiği bir yöntemle küçültme işlemini yapıyor. Söz konusu sıkıştırıcı, resmin boyutunu düşürürken kaynak resmin detayını çok fazla kaybettirmeden işlemini yapıyor. Ancak kendisinin bir dezavantajı da var: diğer kodlayıcılardan daha yavaş çalışıyor.

Yukarıda gördüğünüz görsel, Guetzli'nin nasıl işlediğini gösteriyor. Bir kedi gözü olan bu görselin orijinal hali en solda. Daha önce kullanılan libjpeg algoritması ortada ve sağ tarafta da Guetzli algoritmasının işini görünüyor. Görüldüğü üzere Guetzli, sıkıştırma işlemini detayları çok fazla sıkıştırmadan yapıyor.

Söz konusu algoritma, mobil uygulamalarda da işe yarayacak. Açık kaynak kodlu olduğu için geliştirilmesine yardım edilebilecek. Bu bağlamda mobil cihazlarda da daha az veri kullanımıyla birlikte tasarruf sağlanacak.