Google yeni video yapay zekası yazılımını beta sürümü olarak yayınladı. Sunuçlar harika.

Google, yapay zeka üzerine günümüzde yatırım yapan şirketlerin belki de en başında geliyor. “Öğrenen makine” olarak adlandırılacak geleceğin yapay zekası kullandığımız bütün elektronik cihazlarda bulunabilir. Hem yazılım hem donanım alanında yapılan bu öncü çalışmalara bir yenisini de Google ekledi.

Proje hakkında konuşan Google Cloud çalışmalarının başındaki bilim insanı Fei-Fei Li, bu teknolojinin geleceğin şoförsüz otomobillerinde ve tıp biliminde oldukça fazla kullanacağını dile getirdi. Ayrıca Google’ın fotoğraf arama özelliğini ve hatta Snapchat’in filtreleme teknolojisini de ilerleteceğini sözlerine ekledi.

Yazılımın demo sürümünde örneğin “plaj” hakkında arama yaptığınızda içerisinde plaj görüntülerini barındıran bütün videolar karşınızda listeleniyor. Aşağıda yer alan görselde yapılan “baseball” aramasının demo yazılımdaki sonuçlarını görebilirsiniz.

Google Fotoğraflar uygulamasında bulunan konum ve fotoğraf özelliğine göre çeşitli etiketlerle oluşan kategorizasyon teknolojisi zaten uzun zamandır kullanıcıların hizmetinde. Fakat bu yeni “Video Yapay Zekası” sayesinde neredeyse tüm platformalar ve bir çok deneyim daha da özel kullanımları beraberinde getirecek. Aynı zamanda geliştiricilere açık hale getirilecek demo bir çok dış kaynak sayesinde hızla büyümeye ve son şeklini almaya devam edecek.

Li: “Karanlık maddeyi aydınlatmaya çalışıyoruz”

Tüketiciler dışında farklı bilimsel alanlar için kullanılacak teknoloji sayesinde uzay bilimine yönelik araştırmalar da hız kazanabilecek. Karanlık madde öngörüsü üzerinde şekillenmeye devam eden evren algısı bir çok teknoloji firmasının astronomiye yönelmesini sağlıyor. Google’ın bu konuda çok paylaşımcı olmamasından yakınan Amazon gibi güçlü rakipleri, geliştirilmeye başlayan bu teknoloji için oldukça umutlu.

Bakalım bu güçlü arayış öncü firmalar için daha fazla pazarlama ürünü ve kar mı, yoksa bilim dünyasında yeni keşiflerin anahtarı mı olacak? İşte bunu hep birlikte göreceğiz.