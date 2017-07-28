Otomatik oynatma trendine son katılan isim Google oldu. Birçok siteden sonra Google, otomatik oynatmayı arama motorundaki bilgi bölümüne entegre ederek test etmeye başladı.

Google, ABD, İngiltere ve Kanada’da otomatik oynatma özelliğini test etmeye başladı. Şuan tüm kullanıcılara açık olmayan özellik, masaüstü ile sınırlı olmasıyla beraber kullanıcı geri bildirimlerine bağlı olarak test ediliyor.

Bilgilere göre Google arama sonuçlarındaki videoları otomatik olarak oynattığı yeni bir özelliği test etmeye başladı. Örneğin bir film aramak istediğinizde filmin fragmanı sağ taraftaki bilgi bölmesinde otomatik olarak oynatılmaya başlıyor. Güzel tarafı ise videonun başlangıçta sessiz olarak oynatılması ve siz müdahale etmedikçe sesin açılmıyor olması.

Otomatik oynatma özelliği, dünyada olduğu gibi ülkemizde de bazı kullanıcılar tarafından test edilebiliyor. Yapılan açıklamaya göre Google şimdilik bu özelliği yeni bir özellik olarak duyurmayı planlamıyor. Sosyal medya üzerinde bir çok mecrada, örneğin Facebook, Twitter ve Instagram, videoları otomatik oynatma seçeneği zaten bulunuyor. Bu nedenle Google’ın arama sonuçlarında test ettiği bu özellik yakın zamanda kullanıma sunulacaktır.