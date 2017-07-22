Google, VR ile İşe Uyum Sürecini Hızlandırmak İstiyor

Google'ın Daydream ekibi, insanların işe ve iş yerine uyum sürecini hızlandırmak için VR ile eğitim testlerine başladı.

Daydream laboratuvarlarında test edilmeye başlanan sistemde adaylar, VR seti kullanarak bir iş yeri similasyonuna giriyorlar. Adayların işe ve iş yerine uyum sürecini geliştireceği düşünülen sistem şuan için olumlu sonuçlar veriyor.

İki gruba ayrılan adayların bir kısmı Youtube'dan barista eğitim videoları izlerken diğer grup bir espresso makinesi simülasyonunda VR ile kahve yapmaya çalıştı. Testin sonunda VR kullanan grup daha az zaman harcadı ve daha az hata yaptı. Ancak iki grup da güzel kahve yapamadı.

Elbette ki tek bir deneme, VR'ın eğitimlerde kullanılabileceği sonucunu doğurmaz ancak yine de sonuçlar gelecek için umut veriyor. Ayrıca testi yapan geliştiriciler sistemin dezavantajlarından da bahsettiler. Örneğin; basınç gerektiren hareketleri otomatik yapıyorlar ya da kahvenin sıcak buharından etkilenmiyorlar.

Geliştiriciler, mevcut teknolojilerimizle VR'a simüle edilemeyen işlemler olabileceğini belirtti: ''İnsanlar talimatlara uymazlar, acelecidirler ve ipuçlarını yoksayarlar. Ayrıca hiç yürümediler, yapmaları gereken işlemler önlerine sırasıyla geldi.''

Sistem hemen yarın Starbucks'ta uygulanmayacak olsa da gelecek için umutlandırıyor ve Daydream ekibi, insanlara mesleki beceriden fazlasını verebileceğini vaat ediyor.