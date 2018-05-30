Yeni özellikleri ile hem kullanıcılarına daha kişisel bir deneyim sunan hem de güvenlik açıklarından en az şekilde etkilenmesini sağlayan Chrome 67 yayınlandı.

Google, Chrome’un masaüstü tarayıcısı için en yeni kararlı sürüm olan Chrome 67’yi yayınladı. Yeni Chrome sürümünün birkaç gün içinde tüm Windows, MacOS ve Linux cihazlara ulaşması bekleniyor. Peki Chrome 67 ne gibi yenilikler getiriyor?

Yeni Chrome sürümünün en dikkat çekici özelliklerinden biri Generic Sensors API’si. Bu API sayesinde web siteler ve web uygulamaları, cihazınızda bulunan sensörlerden gelen verileri kullanabiliyorlar. Elbette ki bu özellik PC’lerden çok 2’si 1 arada cihazlara faydalı olacak.

Ayrıca WebXR Device API’si de hem mobil cihazlar hem de masaüstü bilgisayarlar için Chrome’un çok daha iyi bir Sanal Gerçeklik(VR) ve Arttırılmış Gerçeklik (AR) deneyimi sunmasını sağlıyor.

Diğer geliştirmeler ve 34 ayrı güvenlik düzeltmesi de Chrome’un daha iyi bir site izolasyonu sunmasını sağlıyor. Site İzolasyonu özelliği, kullanıcıların bu yılın başlarında keşfedilen Spectre açığından etkilenmemesi için özel olarak tasarlandı.

Eğer hali hazırda bir Chrome kullanıcısıysanız, güncellemeyi elde etmek için herhangi bir şey yapmanız gerekmiyor.