Google Wallet ve Android Pay Tek Çatıda Birleşti: Google Pay

Farklı platformlar için farklı ödeme sistemleri ve markaları kullanan Google, bu markaları tek bir platform altında toplamak için ilk adımını attı.

2015 senesinde, Apple Pay'in muadili olarak, Google tarafından temassız alışveriş özelliğiyle tanıtılan Android Pay ve Google'ın hem Play Store, hem de diğer mecraları için uzunca bir süredir kullanılmaya devam edilen Google Wallet, Google tarafından tek bir çatıda birleştiriliyor: Google Pay.

Bu değişiklik, mevcut kullanıcılar için kısa vadede logo ve isim değişikliği dışında pek bir farklılık getirmeyecek. Nitekim daha önce kullandıkları şekliyle ödeme yöntemlerini kullanmaya devam edebilecekler. Google'ın kredi kartlarını Chrome'da barındıran yapısı sürecek ve Play Store'da kayıtlı bilgileri bundan etkilenmeyecek. Keza Youtube ile ilgili satın almalar da daha önce olduğu gibi devam edecek. Bunun yanında Google, bu değişikliğin kullanıcılar için yeni bir sinerji yaratacağını düşünüyor.

Gelecek dönemde Google Pay adı altında gerçekleştirilen ödeme işlemlerinin daha kolay ve güvenli bir yapıya bürüneceğini belirten Google, bu yeni duyurusuna rağmen, daha önce Apple Pay veya Google Pay'in henüz desteklenmediği ülkeler için yeni bir duyuruda bulunmuş değil. Lakin bu konuda da Google'ın önümüzdeki dönemde ödeme yöntemlerini daha fazla ülkede devreye sokması bekleniyor.