Hepimiz bir dönem karmaşık şifrelerle internet sağlayıcımızı korumaya çalışmış, belki de başka ağlara sızmayı eğlence haline getirmişizdir. Ancak Google Wifi, bu konuya yeni bir önlem getiriyor.

Google, Google Wifi yönlendiricisine, cihazlarınızın ağda nasıl çalıştığını görmenizi sağlayacak yeni bir özellik sunuyor. Kesinlikle birçok Wi-Fi kaçağını yakalatacak olan yenilik sayesinde, kota aşımlarının da önüne geçebileceksiniz. Diğer yandan evinizdeki hangi cihazın kablosuz Wi-Fi kapsamında olduğunu gösteren uygulama, kesinlikle ebeveynlerin de işine yarayacak.

Temel olarak özellik, her bir cihazda hız testi gerçekleştirecek ve bu sayede ağa herhangi bir yabancı kişinin katılıp katılmadığı izlenebilecek. Bu noktada ağa katılan sayısı fazla olmuş olsa da, durum izlenebilirlik açısından sorun teşkil etmiyor.

Önümüzdeki hafta kullanıma sunulması planlanan özellik, tüm kullanıcıların huzurunu sağlamak açısından da önemli bir girişim diyebiliriz. Oldukça yararlı olduğunu düşündüğüm bu yeniliğin yararları da elbette ki gözler görülür çekilde olacaktır.