Google, Yahudi Soykırımını Reddeden İçerikler Nedeniyle Algoritmasını Değiştiriyor

Google, Yahudi Soykırımı ile ilgili bir sorgudan dolayı arama motorundaki algoritmayı değiştireceğini açıkladı.

Google, arama sonuçlarında “Yahudi Soykırımı Gerçekleşti mi?” şeklinde içeriklerin listelenmesinden sonra algoritmasını bu tarz içerikleri görüntülemeyecek şekilde değiştirmeye karar verdi.

Bununla ilgili ilk ciddi haber, Google’ın “Yahudi Soykırımı’nın Gerçekleşmemesinin 10 Kanıtı” başlıklı bir içeriği arama sonuçlarından çıkarmayacağını söylemesi üzerine çıktı. Google, bunun nedenini ise yaşa dışı içerik ve kötü amaçlı yazılım gibi içeriklerin dışındaki içerikleri arama sonuçlarından silmemesi olarak açıkladı.

Ancak, Digital Trends’e konuşan bir Google temsilcisi şirketin bu kararını değiştirdiğini açıkladı. Google temsilcisi, bir sorgu için hangi sayfaların en iyi cevaplar olduğunu belirlemenin zor bir iş olduğunu ve bu konuda her zaman doğruyu yapmadıklarını dile getirerek bu ve benzeri güvenilir olmayan içeriklerin arama sonuçlarında görüntülenmemesi için algoritmayı düzelteceklerini belirtti. Ayrıca temsilci, algoritmada yapacakları bu değişiklikle beraber daha kaliteli, güvenilir içeriklerin öne çıkacağını da ifade etti.