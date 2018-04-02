Gelişmekte olan pazarlardaki ürünlerini arttırmak isteyen Google, Temmuz ya da Ağustos aylarında tanıtacağı orta seviye Pixel'ler ile Hindistan pazarına giriş yapacak.

Google, gelişmekte olan pazarlar için mobil işletim sisteminde Android One ve Android Go gibi girişimlerde bulunmuş olsa da bu pazarlar için henüz bir ürün geliştirmedi. Fakat yeni gelen haberlere göre Google, gelişmekte olan pazarlarda satışa sunulmak üzere orta seviye Pixel modelleri çalışmaya odaklanmış durumda.

Fakat Google, orta seviye Pixel’leri global pazarda satışa sunmayı düşünmüyor. Şirketin ilk hedefi, Nexus modelleri ile başarılı satışlara ulaştığı fakat Pixel cihazlarının piyasaya çıkmasının ardından yerini OnePlus’a kaptırdığı Hindistan’da yeniden orta segmentin hakim markası olabilmek.

Elbette ki Google’ın ilk hedefinin Hindistan olması, orta seviye Pixel’leri önemsemediği anlamına gelmiyor. Hindistan gerek mevcut nüfusu, gerekse akıllı telefon kullanıcı sayısı bakımından dünyanın en önemli pazarlarından biri konumunda. Bu nedenle Samsung ve Apple gibi şirketler dahi Hindistan pazarındaki paylarını arttırmak için uğraşıyorlar.

Google’ın ilk hedefi Hindistan olsa da orta seviye Pixel’lere olan ilginin durumuna göre cihazın Asya ve Orta Doğu pazarında da kendini göstermesi söz konusu olabilir. Henüz orta seviye Pixel cihazların nasıl olacağı, neye benzeyeceği ya da hangi donanım özelliklerine sahip olacağı belirsizken cihazların Temmuz ya da Ağustos aylarında tanıtılması bekleniyor.