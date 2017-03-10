Google'ın ReCAPTCHA olarak adlandırılan insan ile robot arasındaki farkı algılayan koruması, bundan sonra karşımıza çıkmayacak.

İnternet aleminde sayısız dolandırıcılık işlemi var. Bu dolandırıcılıkların önüne geçebilmek için öncelikle karşıdakinin insan olup olmadığını anlamamız gerekiyor. Çünkü bildiğiniz gibi bir bilgisayar, şifrenizi kırmak için milyonlarca kombinasyonu saniyeler içinde deneyebiliyor. Bunun önüne geçebilmek için geliştirilen güvenlik önlemlerinin kurulu olması gerekiyor. Google’ın çıkardığı ve birçok site tarafından kullanılan ReCAPTCHA’da bunlardan birisi.

CAPTCHA(Computers and Humans Apart) testi sayesinde karşıdakinin insan olup olmadığı anlaşılabiliyordu. Örneğin, nehir resimlerini işaretleyin, ya da aşağıda ki kelimeyi yazın gibi sorular sorarak normal bir bilgisayarın yapamayacağı işlemlerden geçmek gerekiyordu. Tam bu noktada, Bill Gates’in söylediği bir söz aklıma geliyor. Bill Gates, bir açıklamasında, “Bilgisayarların bilgiyi temsil ettiğini bilmediklerini” belirtmişti. Evet, çok hızlı işlem yapabiliyorlar ancak, denizin bilgisini zihinlerinde tutabilseler de sorulduğunda bunu öngöremiyorlar. Bu işlem, yapay zekalar gelişince pek işe yaramayacaktır ancak şu anda yer alan bilgisayarlar o kadar zeki değil.

Google, bu sistemin, kullanıcı işlemlerini çok fazla hantallaştırdığını düşünüyor. Bu yüzden ReCAPTCHA işlemini arka planda işleyip, kullanıcının hareketlerini izleyerek, insan ve robot arasındaki farkı belirlemeyi hedefliyor. Google, yeni sistemle birlikte IP adresinizi, farenizin hareketleri gibi özellikleri belirleyerek, bu işlemler üzerinden insan veya robot olduğunuzu anlayabilecek. Açıkçası, biz kullanıcılar için yararlı bir özellik olacakmış gibi gözüküyor.