Google Yanlışlıkla Android O'nun Adını Sızdırdı!

Google, yayınladığı bir yazıdaki ilgili içeriği nedeniyle Android O'nun en yüksek ihtimalli ismini bizlere göstermiş oldu.

Google, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Android O'nun tam isminin 21 Ağustos'ta gerçekleşecek olan güneş tutulması sırasında açıklayacağını dile getirmişti. Ancak Google, açıklamalarını yaparken bazı şeyleri 'yanlışlıkla' gözler önüne sunmuş oldu ve artık neredeyse yeni Android sürümünün isminin ne olacağı konusunda eminiz.

Google bugün gerçekleşen bir konferansı sırasında Google+'ta yaptığı paylaşımla Android O'nun isminin 21 Ağustos'taki güneş tutulmasında açıklanacağını doğrulamış oldu. Ancak bu yayın sırasında gözlere çarpan başka bir detay daha vardı. Yayının içeriğinde "GoogleOreo_Teaser_0817_noDroids (1) .mp4" isimli bir video yer alıyordu.

Bu video başlığına bakarak yeni Android sürümü Android O'nun isminin Oreo olacağını anlayabiliyoruz. Bu video başlığı bir hatadan veya kandırmadan da ibaret olabilir çünkü daha önce de "OctopusTeaser.mp4" isimli bir video başlığı daha görüntülenmişti. Ancak belirtmeliyiz ki Octopus başlığı, topluluk önünde tanıtılırken sızdırılmadı.

Google sızdırmış olsun veya olmasın artık "kesin" bir sonucu öğrenmeye oldukça yakınız. 3 gün sonra gerçekleşecek olan güneş tutulmasının ardından su götürmez bir şekilde yeni Android isminin ne olacağından emin olacağız.

Yine de Google, bizi trollemiyorsun değil mi?