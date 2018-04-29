Google kurucu ortaklarından Sergey Brin, yapay zeka devriminin gerçekleşmeye başladığını ve bu konuda insanlığın dikkatli davranması gerektiğini söyledi.

Bildiğiniz üzere Facebook’un kullanıcı verileri skandalları sonrasında sektördeki birçok firmaya topladıkları veriler endişe vermeye başladı. Google, Facebook gibi , reklam ortaklarına daha iyi hizmet vermek ve yeni teknoloji kitlelerini belirlemek için çok fazla kullanıcı verisi topluyor. Google kurucu ortaklarından Sergey Brin, şirketlerinin bu verileri kötü amaçla kullanmadığını ancak dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Çünkü toplanan kullanıcı verileri yapay zeka tabanlı hizmetler oluşturmak için de kullanılıyor. Kısaca Google’ın yapay zekaları neredeyse topladıkları tüm kullanıcı verilerine sahipler. Olası bir yazılım açığı veya hatasında Google, Facebook’tan çok daha büyük bir skandala neden olabilir.

Yapay zekalarda gerçekleşen gerçekleşen gelişmelerle birlikte büyük bir ilham ve fırsat çağındayız. Ancak yapay zekalar geliştiricileri için bir o kadar da tehlike oluşturuyor. Yapay zeka’nın kullanım alanlarından bahsederek topladığı verilerin ne kadar geniş olduğunu daha iyi anlayabiliriz.

Fotoğrafları tanımak.

Nesneleri ayırt etme ve güvenli bir şekilde tanımak.

Donanımlardaki ses ve kamera kalitesini iyileştirmek.

Konuşmayı anlamak ve cevap vermek

100’den fazla dil çevirmek.

Veri merkezlerinin verimliliğini arttırmak.

E-postalara kısa cevap önermek.

Hastalık teşhisinde yardımcı olmak.

Yeni gezegen sistemleri keşfetmek.

Daha iyi sinir ağları oluşturmak.(Gelişmek)

Yapay zekaların tüm bu işlemler sırasında kullanıcı verileri toplayarak kendilerini geliştirdiği düşünülürse, bizleri hem dinlediğini hem de izlediğini söyleyebiliriz. Bu nedenle yapay zeka kaynaklı bir güvenlik açığı çok büyük sorunlara neden olabilir.