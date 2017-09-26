Google Web Tabanlı Gmail Uygulamasını Zenginleştiriyor

Makine öğrenimi tecrübesini web tabanlı Gmail uygulamasına da aktaracak olan Google, Gmail kullanıcılarının daha verimli çalışma yapmalarını sağlayacak.

Mayıs ayında yayınlanan ‘G Suite’ ürününe yönelik yol haritası, web tabanlı Google Takvim uygulamasının 2017 sonlarında yeniden şekillendirileceğini açığa çıkarmıştı. Bununla birlikte Gmail de benzeri bir yeniden tasarlanma işlemine tabi tutulacak. Bu tasarımla birlikte ‘Akıllı Cevaplama’, ‘Bekletme Modu’ gibi bir çok özellik uygulamaya geçecek.

Haberin kaynağı, Google’ın işletmelere odaklanan geliştirici konferansı olan, Mayıs ayında düzenlenen ve G Suite ürünlerinin yol haritasını belirleyen ‘Cloud Next 2017’ oturumuna dayanıyor.

Gmail’e gelecek olan özellikler, G Suite içerisinde bulunan geniş tabanlı makine öğreniminin bir parçası olarak dile getirilmişti. Google I/O mobil konferansından sonra, e-posta alıcıları için otomatik cevaplar veren ‘Akıllı Cevaplama’ özelliğinin aynı zamanda web kullanıcılarına da sunulacağını belirtmişti.

Diğer bir gelen kutusu özelliği olan ‘Bekletme Modu’ da, Google'ın ana eposta sunucusuna geliyor. Bu özellikle kullanıcılar gelen mesajı geçici olarak silerek, ayarlayacakları bir zamanda tekrar dönmesini sağlayabilecekler. Google işletmeler içinse birden fazla kişiye gönderilen bir e-postanın bekleme moduna alınarak , mesaja cevap veren bulunmadığı takdirde tekrar gelen kutusuna gelmesini sağlayacak bir özellik getiriyor. Son olarak akıllı gruplandırma benzer mesajların bir araya getirilmesine imkan veriyor.

Bu arada Gmail Web uygulaması arayüzünün yeniden şekillendirilmiş hali de slayt olarak gösterildi. ‘Material’ tasarımının hakim olduğu bu dizayn, etiketlerin bulunduğu büyük kenar çubuğu ve yukarıdaki arama kutusunun daha büyütülmüş halinden ibaret. Daha da ilginci gelen kutusu üzerindeki herhangi bir eposta mesajı üzerinde gezinirken beliren ‘Bekletme’, ‘Arşivlime’ ve ‘Silme’ gibi özelliklerle kullanıcılar mesajları üzerinde daha hızlı çalışma gerçekleştirebiliyorlar. Bu özellik, en üstte bulunan benzer butonlar sütununun yerini alacak gibi görünüyor (ya da en azından gizleyecek).

Maalesef Google, yol haritasındaki diğer ürünlerde olduğu gibi Gmail’in web sürümüne gelecek yeni akıllı özelliklerin ve yeni tasarımın ne zaman uygulamaya konulacağı konusunda bir zaman çizelgesi sunmadı.