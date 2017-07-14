Google Yapay Zekaları Fotoğraf Düzenlemeyi Öğrendi

Yapay zeka alanına oldukça büyük yatırım ve iş gücü yönlendiren Google, son olarak da fotoğraf düzenlemeyi bilgisayarlarına öğretti.

Manzara fotoğrafçılığının bir çok aşamadan oluşan zorlu doğası, Google araştırmacıları tarafından hafifletiliyor.

İyi bir manzaraya sahipsiniz, ortamdaki hava durumu, pozisyon, kamera ayarları gibi durumları en iyiye getirseniz de fotoğrafları Photoshop benzeri bir programla düzenlemeden profesyonel seviyede ürünler elde edemezsiniz. Bu son kısmı aşmak için yapay zekaları kullanan Google, fantastik fotoğraflar ortaya koyan yazılımlar üretti.

Derin Öğrenme ve Makina Algısı alanlarında çalışan bir kaç bilim insanının yaptığı çalışmada, Google'ın sokakları görüntüleyen araçlarından alınan Street View fotoğrafları yapay zekaya teslim edildi. Yapay zekalar bu işi öyle güzel bir şekilde tamamladı ki, sonuçları duvar kağıdınız yapmak isteyebilirsiniz.

Yazılımlarının ne kadar iyi çalıştığını test etmek için profesyonel fotoğrafçılara ürünleri gösterip sorular soran Google, fotoğraflarının %40'ı için yarı-profesyonel ya da profesyonel ürünü şeklinde bir dönüt aldı.

Her programın yapabileceği şekilde fotoğrafın tümüne bir filtre uygulamak değil de, gereken noktaları tespit edip özel işlemlere tabi tutan yapay zekalar, yakın zamanda Google Fotoğraflar gibi uygulamalara eklenip bizlerin deneyimini geliştirmeye katkı sağlayabilir.

Google'ın yapay zekası tarafından ortaya çıkarılan fotoğrafların tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.