Google, arama sonuçlarına getirdiği yeni bir özellik ile PHQ-9 depresyon anketini arama sonuçlarında doğrudan kullanıcılara sunacak.

Google, Ulusal Akıl Hastalığı Birliği (NAMI) ile iş birliğine giderek, anksiyete bozukluğunun önüne geçmeyi hedefliyor. Kişinin depresyona ne kadar meyilli olduğunu ölçen, izleyen ve teşhis eden PHQ-9 anketi, artık doğrudan Google arama sonuçlarında çıkacak.

PHQ-9, sorulara verdiğiniz cevaplara göre minimum düzeyden maksimum değere kadar depresyona meyilinizi teşhis edebiliyor. Anket oldukça kolay 9 sorudan oluşuyor.

PHQ-9 anketine ulaşmak için tek yapmanız gereken Google’a ‘depresyon.’ yazıp aratmanız. Daha sonra bilgi kartında aşağı inin ve ‘Klinik depresyon olup olmadığımı kontrol et’e tıklayın. PHQ-9 anketini tamamlamak, çok da vaktinizi almayacak.

PHQ-9 ile ilgili bilinmesi gereken en önemli şey; bu anket, sizin psikolojik sorunlarınızı belirlemek ya da tedavi etmek için değildir. Yalnızca bir doktor desteği almanızın gerekip gerekmediğini anlamanızı sağlar.

Maalesef bu uygulama şu an için yalnızca Amerika’da aktif. Diğer ülkelere sunulacak mı ya da ne zaman sunulacak, bu konuda henüz bir açıklama yok. Eğer PHQ-9 anketini denemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.