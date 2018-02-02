Google, Yayınladığı Kazanç Raporunda Matematik Şakası Yaptı

Google, perşembe günü yayınladığı 4. Çeyrek kazanç raporunda gelirinin 8,589,869,056 dolar olduğunu duyurdu. 8,589,869,056 sayısı aslında 33 farklı böleni bulunan bir “mükemmel sayı”.

Kendisi hariç bütün pozitif bölenlerinin toplamı kendisine eşit olan sayılara mükemmel sayı denir. Örnek olarak en küçük mükemmel sayı olan 6’yı verebiliriz. 6’nın kendisi hariç pozitif bölenleri olan 1,2 ve 3 sayılarını toplarsak 1+2+3=6 sayısına ulaşırız. Farklı bir örnek vermek gerekirse 28 de mükemmel sayıdır. (1+2+3+7+14=28) Bir çoğumuzun başına bela olmuş Öklid’in ispat ettiği bir algoritmaya göre, mükemmel sayılar 2^p−1(2^p−1) formülüyle hesaplanabilir.

Perşembe günü yayınlanan 4. çeyrek kazanç raporunda Google, kazancını mükemmel bir sayı olan 8,589,869,056 dolar olarak duyurdu. Bu sayı toplam 33 farklı böleni bulunan oldukça büyük bir mükemmel sayı. Adından da tahmin edebileceğiniz gibi 4. çeyrek kazancından oldukça mutlu olan Google, rakiplerine ufak bir mükemmel kazanç göndermesi yapmış oldu.

Google firması adını, “googol” yani 10 üzeri 100 anlamına gelen özel bir sayıdan almış olduğu düşünüldüğünde, bu gibi matematiksel şakalar ya da göndermeler insanı fazla şaşırtmıyor. Matematiksel referanslarla dolu bir geçmişe sahip olan firma birçok “Pi” sayısının da patentini elinde bulunduruyor. Peki, Google'ın matematikle ilgili bu derece ilginç takıntısı hakkında ne düşünüyorsunuz?