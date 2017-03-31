Google, yeni servisleri ve yetenekleri sayesinde, yaza geri sayımın başladığı şu dönemde spor salonu bulma, egzersiz programı ayarlama ve ödeme gibi seçenekler sunuyor.

Nisan ayına giriş yapmak üzereyiz ve yaz için geri sayım başladı. Pek çok kişi plajda nasıl görüneceklerini düşünmeye başladı bile. Google, ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde başlattığı son derece ilginç bir proje başlattı: Google, kişilerin fitness derslerini Google Haritalar ve Google Arama yoluyla ayarlaması ve gerekli ödemelerini gerçekleştirmesi için yeni bir hizmetini duyurdu.

Tek yapmanız gereken, Google Maps veya Google Search ile katılmak istediğiniz spor salonunu aramak ve ardından "Reserve with Google" seçeneğini tıklamak. Spor salonunun güncel egzersiz programına bakabilir, belirli gün ve saatlerini ayarlayabilir ve ödeme gerçekleştirebilirsiniz.

Aynı şeyi, Reserve with Google web sitesine giderek de yapabilirsiniz; yeni sınıflar için tavsiyeler, özel indirim teklifleri ve gibi ek seçeneklerle de karşılaşacaksınız. Hatta kullanıcılar egzersiz paketleri veya tam üyelik satın alabilecekler.

Bu yeni özellik şimdilik sadece ABD sakinleri için geçerli. Google diğer ülkelerle ilgili planlarını açıklamasa da, uygulama popüler olursa pek çok ülkeye yayılması büyük ihtimalle kesin. Yani ilerleyen günlerde veya haftalarda Türkiye'de de benzer bir olayı görebiliriz.