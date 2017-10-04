Google Şov Yaptı! Bir Güncelleme ve İki Yeni 'Home' Ürünü

Google bugün gerçekleştirdiği tanıtımda, akıllı hoparlör Home'a güncelleme geleceğini duyurdu. Ayrıca Home'a bir büyük kardeş ve bir küçük kardeş geldiğini de açıkladı.

İki büyük teknoloji devi arasında süren sessiz savaşta yeni bir perde daha açıldı. Google, Apple'ın HomePod cihazına karşı çıkardığı 'Home' adlı akıllı hoparlörün daha büyük bir modeli olan Home Max'i duyurdu.

Google Asistant ile çalışan Home Max'in, üzeri bez kaplı hoparlör tweeterının yanında iki adet yaklaşık 11,5 santimetrelik (4,5 inç) iki adet woofer bulunuyor. Öte yandan Home Max, Smart Sound özelliği sayesinde tıpkı Apple'ın HomePod'u gibi oda içerisinde yerleştiği yere göre 'Dinamik ses ayarı' yapabiliyor. (Google Smart Sound, dinlediğiniz müziğe göre Home Max'i ayarlayabiliyor, telefon görüşmesi yapılabilmesine olanak sağlıyor). Örneğin Home Max, evde gürültülü bir şekilde çalışan herhangi bir cihaz varken ses seviyesini otomatik bir şekilde artırabiliyor.

Home Max'in ayakta durabilmesi için aparatlarda bulunuyor. Dokunmatik kontrol sistemi bulunan Home Max'de Bluetooth ve Google Cast bağlantısının yanı sıra 3,5 mm jak girişiyle de kablolu kullanıma olanak sunuyor.

Home Max'in etiket fiyatı olarak 399 dolar düşünülmüş. Aralık ayında kullanıcıya sunulacak ürünün yanında bir de hediye olarak 12 aylık Youtube Music üyeliği veriliyor. (Buralara henüz gelmeyecek)

Google'dan Bir Sürpriz Daha: Home Mini

Google ev içi akıllı hoparlör için bugün bir hayli ürün tanıttı. Yukarıda Home Max'den zaten bahsettik, sıradaki ev arkadaşı ise Home'un bir küçüğü olan Home Mini.

Amazon'un Echo Dot'una oldukça benzetilen Home Mini, yine büyük abisi Home Max gibi Google Asistant yardımıyla büyük işler yapıyor.

19 Ekim'de piyasaya 49 dolar etiket fiyatıyla sürülecek Home Mini, gri, siyah ve kırmızı olmak üzere üç renk seçeneğine sahip olacak.

Ayrıca, Google, Home Mini'nin Chromecast'in kurulu olduğu herhangi bir hoparlöre kablosuz olarak bağlanacağını da belirtti.

Google'dan 'Home' İçin de Güncelleme

Google, Home Mini ve Home Max'i duyururken asıl ürün Home'u da unutmadı. Home için bir güncelleme yayınlayan Google, adına 'Broadcast' dediği özellikle cihazın mesajları yüksek sesle okumasına olanak sağladı. (Bunu aktifleştirmek için ise parola olarak: "Hey google, Broadcast 'Herkes ne yapıyor?'" ifadelerinin kullanılması gerekiyor.). Bu mesajı alan Google Home, otomatik olarak söylediğiniz şeyi sesli olarak okuyor.

Bu özellikle ilgili olarak açıklama yapan ürün yönetimi direktörü Rishi Chandra, "Ebeveynler bu özelliği sevecekler", "Çocuklar bu özellikten nefret edecekler." ifadelerini kullandı.