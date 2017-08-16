Google, Yeni Bir Tür Dizüstü Bilgisayar İçin Patent Aldı!

Google, mevcut dizüstü bilgisayarların klavyesinin tablet modunda rahatsız edici olduğunu düşünerek yeni bir tasarım için patent aldı.

Google, yeni bir tür dizüstü bilgisayar için USPTO’dan patent aldı. Aldığı patente göre yeni dizüstü bilgisayarlar tablet moduna alındığında cihaza menteşe ile bağlanmış dokunmatik yüzey, klavyeye doğru katlanacak.

Patent metninde, ‘’Düzüstü bilgisayarda bir adet kapak, gövde, menteşe, dokunmatik yüzey kapağı ve en az bir adet tel bulunabilir.’’ yazıyor. Ayrıca, ‘’Dokunmatik yüzey kapağı bir menteşe ile gövdeye tutturulabilir.’’ diye belirtiliyor.

Google, tablet modda klavyenin rahatsız edici olduğunu düşünerek klavyeyi kapatmak istiyor. Ancak çok devrimsel bir buluş olmadığını düşünürsek, bu ürünün piyasada yer edinmesi için Google’ın bilgisayar üzerinde ciddi çalışmalar yapması gerekecek. Tüm bunları yaparken endüstriyel tasarım anlayışını da yansıtması gerekiyor.

Google bu patentini nerede kullanacak ya da yeni bir dizüstü bilgisayar tasarımı geliştirecek mi bilmiyoruz. Google’ın en son çıkardığı dizüstü bilgisayarı klavye takılabilen bir tablet olan Pixel C’ydi.