Google firmanın amiral gemisi uygulamasında hazırlanmış kişiselleştirilmiş bir haber beslemesini uygulamaya koydu. Bu özellik yakında google.com’un tarayıcı versiyonlarına da gelecek.

Yeni güncelleme birkaç nedenden ötürü önem taşıyor: Birincisi, Google’ın 1996 yılından beri kullanmakta olduğu meşhur basit biçimli ana sayfasına getirilecek radikal bir değişiklik olacak. Ya da en azından 2011 yılında başlayan Google+’nın arka planında yaptığı büyük atılıma kadar. Aynı zamanda Google’ı, genellikle maç sonuçları, viral videolar ve haberler gibi aynı tip bilgi sunan Facebook Haber Beslemesi ile doğrudan bir rekabet pozisyonuna da taşıyacak bu özellik firmayı.

Fakat en önemlisi bu değişiklikten çıkarılacak şey, insanların online olarak geçirdikleri süreç esnasında büyük çaplı platform değişikliğine gitmelerinden kendisini koruma çabası olması. Dijital servisler, insanların an itibariyle nelerle ilgilendiklerini tahmin etmeye dayalı şekilde geliştirilen yapay zekaya dayalı hale gelir oldular. Google’ da bu yönelimin dışında değil.

Örneğin Amazon, Apple, Facebook ve Uber temel ürünlerinde siz daha ne istediğinizi yazmadan ya da söylemeden, olası beklentilerinizi tahmin ederek karşınıza çıkarılıyor.

İşte bu durum gelirinin büyük bölümünü arama trafiğinden elde eden Google gibi bir frima için büyük bir sorun. Her ne kadar bunun yanında farklı ürünler çıkarmış olsa da, bunların çok azı gelir getiriyor.

2017’nin ilk çeyreğinde google toplam karının %99.9’unu aramadan ve görüntülü reklamlardan edinmiş. Bu durum, firmanın yeniden yapılandırılarak 2015 yılında Alphabet haline dönüşmesinin yegane nedeni. Diğer ürünlerin de para kazandırmaya başlar hale getirilmesinin zamanı gelmişti. Yeni oluşturulan firma Alphabet bile çeyrek dönemlik kazanımlarını iki hanede topluyor: ‘Google’ ve ‘Diğer Araçlar’. Aramanın Google için ne denli büyük önem taşıdığı buradan belli.

Fakat tahmine dayalı yapay zeka insanların online ortamda aramaya duydukları ihtiyacı yavaş yavaş ortadan kaldırıyor. Ve bu trend önümüzdeki birkaç yıl içerisinde daha da artış gösterecek.

Şu anda gördüğümüz arama çubuğu yakında geçmişten kalan eski bir hatıra haline dönüşebilir. Arama çubuğu yerine, bulunduğumuz yere, zamana ve genel kullanım alışkanlıklarımıza bağlı olarak ilgili bilgileri almaya başlayabiliriz. Arama ihtiyacı her zaman için var olacak fakat, aramaya olan ilgi, yapay zeka geliştikçe azalacak.

Google arama ve reklam işinin sonsuza kadar sürmeyeceğinin farkında. Özellikle de şu andaki biçimiyle. Google’ın ana firması Alphabet, çaresizce daha farklı gelir kaynakları aramanın peşine düşmüş. Belki de bir gün aradığı şeyi farklı ürünlerinden elde etmeyi başaracaktır.

Google uygulamasına yapılan yeni güncelleme kısmen küçük, biçimsel bir güncelleme ama, bu özellik diğer ürünlere de hızla yayılacak. Her ne kadar gözden kaçırılabilecek bir gelişme olsa da, bize göre bu, Google Arama’nın yavaş yavaş öldüğüne delalet ediyor.