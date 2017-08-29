Google'ın AR Uygulamalarını Milyonlarca Telefona Yayma Planı

Project Tango ile AR platformları hassas ölçümlere yönelik olarak konumlandırmayı tasarlayan Google fikir değiştirmiş görünüyor. Apple'ın ARKit aracı gibi Google' da yeni ARCore aracı ile daha çok görsel şölene ağırlık verecek.

Abartmıyoruz. Hayatın bilgisayar destekli versiyonuna şahit olma imkanı olarak yorumlayabileceğimiz, Apple’ın ARKit’i ile Google’ın duyurduğu yeni ARCore aracı arasında, arttırılmış gerçekliğin uygulanabilir bir biçimi, çok sayıda telefona gelmek üzere. Bu özellik tüm Android e iOS telefonlarda kullanılabilir olacak. 90’lı yılların bilim kurgu filmlerinde vaad edilenler oldukça yakın.

Bugüne kadar Google’ın bu yola gireceği beklenmiyordu. Apple herhangi bir telefonda çalışabilecek arttırılmış gerçeklik çözümü üzerine odaklanmışken Google ise yaygın olma hedefinden çok, işe yarar bir çözüm getirme peşinde görünüyordu. Fakat Project Tango olarak adlandırılan Google’ın sunduğu çözüm, etkileyici bir donanım olmakla birlikte bacakları olmayan bir beden gibiydi. Hiç kimse ikinci sınıf Android telefonların arka yüzünde yer alacak kocaman bir kamera gerektiren bu platformu benimsemiyor. ARKit ve Tango benzeri platformlar yapan geliştiriciler bunun yerine Apple’ın daha az hassasiyete sahip yazılım çözümünü tercih ediyorlar. Popüler oyun ‘Threes’in yapımcısı olan uygulama geliştiricisi Asher Vollmer “Her ne kadar teknolojinin zirvesinde olsa da, ARKit çıkana kadar AR, kullnıcılar için erişilebilir bir platform olma özelliğinde değildi” diyor.

Google’ın yeni AR aracı olan ARCore işleri bariz şekilde değiştiriyor. ARKit’te olduğu gibi bu araç da hassasiyetten çok, yaygınlığa önem veriyor. Yani her iki aracı da örneğin perde asacağımız pencerelerin ölçüsünü almak için değil de, mesela Android’den Apple’a AR destekli cihazlarda yeni bir kasabayı gezinmek ya da zevkli Star Wars benzeri uzay oyunlarını oynamak için kullanacağız.

Google’ın ARCore’u yayınlama hamlesi anlaşılabilir bir durum zira özellikle Google bu tip bir teknolojik başarıyı Tango ile yakalamıştı. Android Engineering Başkanı Dave Burke “Son üç yıldır Tango ile mobil AR’a güç veren temel teknolojiler üzerinde çalışıyoruz. ARCore’ da bu çalışmanın üzerine bina edilmiş bir araç” diyor.

AR’ın neler yapabileceğiyle ilgili daha fazla örnek görmek isterseniz Google’ın tüm AR testlerini içeren bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz. Kapalı alan AR havai fişek gösterileri ve Google Home’un ışığında dans eden etiket figürleri çok işe yaramasalar da, kesinlikle oldukça eğlenceliler.