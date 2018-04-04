Google 2017 Yılındaki Yenilenebilir Enerji Hedefine Ulaştı

Google 2017 yılında enerji ihtiyacının %100’ünü yenilenebilir enerjiden karşılayarak hedefine ulaştı. Arama devi yaptığı açıklamada yenilenebilir enerji kullanmaya devam edeceğini duyurdu.

Önde gelen teknoloji şirketlerinden Google, 2016’nın sonlarına doğru enerji tüketiminin tamamını yenilenebilir enerjiden karşılamak konusunda hedefleri olduğunu duyurmuştu. Yeni yaptıkları bir açıklamadaysa 2017 yılında hedeflerine ulaştıklarını duyurdular. Google 2017 yılı içerisinde kullandığı tüm enerjiyi yenilenebilir temiz enerji olarak satın aldı.

Daha yeşil bir gelecek adına önemli bir kilometre taşı haline gelen Google, diğer kurumsal alıcıları kendileri kadar yenilenebilir enerji satın almamakla suçladı. Yukarıdaki tabloda internet devi Google’ın ABD, Meksika ve Avrupa’dan satın aldığı yenilenebilir enerji miktarını görebilirsiniz. Ayrıca Google 3 gigawatt daha yenilenebilir enerji almak için gerekli sözleşmeleri tamamladı.

2016’da enerji kullanımının %57’lik kısmını yenilenebilir enerjiden karşılayan Google, geçtiğimiz yıl büyük bir atak yaparak bu rakamı %100’e yükseltti. Geleceğimiz düşünüldüğünde yenilenebilir enerji büyük bir öneme sahip, Google gibi büyük bir firmanın bunu önemsemesi büyük yatırımların yapılmasının da önünü açabilir.

Son olarak önde gelen teknoloji şirketi ilerleyen yılarda da yenilenebilir enerji sözleşmelerine devam ederek tüm ihtiyacını oradan karşılamaya devam edeceğini duyurdu.