Google, Yenilenen Google+ ile Tekrar Facebook'a Rakip Olacak

Google'ın milyonlarca üyesi olmasına rağmen pek de aktif kullanıcısı olmayan sosyal ağı Google+, yeni güncellemeyle birlikte tekrar yenilenerek Facebook'a rakip olmaya çalışacak.

Birkaç yıl önce Facebook gibi büyük bir sosyal ağa sahip olmak isteyen Google, Google+ isimli sosyal ağ servisini daha da geliştirmiş ve YouTube gibi diğer Google servislerini kullanabilmeniz için Google+ üyeliğini şart koşmuş, hatta çeşitli profil düzenlemelerini bile Google+ platformuna taşımıştı.

Ancak Google'ın tüm bu çabalarına rağmen kullanıcılar aktif olarak kullandığı Facebook ya da Twitter gibi sosyal ağlardan vazgeçmeyerek Google+'a yönelmediler. Bunun üzerine tekrar Google+ için atağa kalkan Google, sosyal ağını yeniledi. Yeniliklerle birlikte takvim uygulamasındaki etkinliklerin Google+ ile de senkronize olması gibi bazı yeni özelliklerin yanı sıra tasarım anlamında da önemli değişiklikler var.

Açıkçası Google ne kadar emek harcasa da Google+ ağı bu koşullarda hiçbir zaman bir Facebook ya da Twitter olacak gibi görünmüyor. Bakalım Google+ beklentileri gerçekten karşılayabilecek mi yoksa sadece Google'ın üzerinde çalıştığı bir ağ olarak mı kalacak?