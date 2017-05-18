Google'ın ilk Android işletim sisteminden beri kullandığı bildirim sistemi, Android O ile değişecek. Yeni işletim sistemi sayesinde bildirimler uygulamalara özel olarak ayrılacak.

Android, ilk akıllı telefon pazarına girdiğinden bu yana bildirim sekmeleri hep benzer şekillerde yer almıştır. Android’in 8. sürümü olan Android O, dün gerçekleşen Google konferansında sunuldu. Yeni işletim sistemi ile yıllardan beri aynı şekilde yoluna devam eden bildirim sistemi de değişiyor. Eskiden yukarıdan aşağıya indirilen bildirim panelinden gördüğümüz bildirimler, yeni işletim sistemi ile birlikte çok daha fazla kişisellik kazanacak.

Yeni sisteme göre bildirimler yine bildirim ekranında yer alacak, ancak bu alan dışında her uygulamanın kendi simgesinin üzerinde de uygulama için güncel bildirimler bulunacak. Bu bildirimleri açmak için uygulama simgesine uzunca basacak ve bu sayede uygulama simgesi üzerinde bildirim önizleme kutusunun açılmasını sağlayacaksınız. Uygulama için bir bildirim olduğunda simgenin üzerinde bir nokta ile bildirim olduğu bildirilecek. Bildirimler okunduktan sonra ise bu nokta ortadan kaybolacak.

Googe’ın açıklamalarına göre, bildirimler yeni sistemde son derece kolay uygulanabilir. Burada işler biraz da uygulama geliştiricilerine kalıyor. Umarım doğru düzgün bildirimler geliştirirler de kullanıcıları sıkmazlar.