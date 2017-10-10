Google yöneticisi iş görüşmelerinde duyduğu en kötü şeyin ne olduğunu, bunun yerine adayların ne söylemeleri gerektiğini anlatıyor.

Google’da çalışmayı istemek, tek başına yeterli olmuyor. Teknoloji devi bünyesinde yer almak istiyorsanız, daha spesifik davranmak zorundasınız diyor Google’ın platformlar ve ekosistemler başkan yardımcısı Hiroshi Lockheimer.

Business Insider’a konuşan Lockheimer “Ne istediğinizi biliyor olmanız önemli. Sadece “Google’da çalışmak istiyorum” demek yeterli değil ama, bazılarından duyuyorum bunu” diyor.

Teknoloji firması bugüne değin çok sayıda ürünü ve hizmeti bir araya getirmek üzere yola çıktı ve büyüme sağladı. Bu nedenle hangi ekiple birlikte çalışmak istediğiniz hakkında bir fikir sahibi olmanız, işe yarayacaktır.

“Aslına bakarsanız gerçekten istediğim şey şurası ve çalışmak istediğim yer de işte burası” şeklinde açık ifadeler kullanabiliyor olmak oldukça önemli” diyen Lockheimer “Önceliklerinizi net olarak ifade ettiğinizden emin olun ki, doğru ekibe yönlendirilesiniz” diyerek devam ediyor sözlerine.

Bu tip bir beklenti stajyer ve giriş seviyesindeki adaylar için yüksek seviyede bir beklenti olmamakla birlikte, daha deneyimli adaylar söz konusu olduğunda, adayların, girişimde bulunacakları şey ve üzerinde çalışmak istedikleri ürünlerin yanında, beklentilerinin de ne olduğuna dair güçlü bir bilince sahip olmalarının önemli olduğunu belirten Lockheimer “Karşınızdakinin kim olduğunu bilmiyorsunuz. Bu nedenle de keşfetmek istiyorsunuz” diyor.

Aynı zamanda bir çok Google çalışanının her yıl proje değiştiriyor olması nedeniyle esneklik sergilemenin de önemli olduğuna vurgu yapıyor.

“Belirli bir alanda uzmanlaşmak isteseler dahi, hesabını kitabını iyi yapmak önem taşıyor. Sabah dokuz, akşam beş çalışsanız bile, hayatınızın büyük bir bölümünü veriyorsunuz bu işe. Size uyup uymayacağından emin olmanız gerekir.”