YouTube'un Android Versiyonu Hız Kontrolü Test Ediliyor

Görünen o ki Google, YouTube’un Android versiyonu üzerinde yeni bir özelliği test ediyor. Bazı kullanıcılar uygulamada hız kontrolleri gördüklerini söylüyorlar. Bu özellik daha önce olmayan bir özellik fakat YouTube’un masa üstü versiyonunda vardı. Bu hız kontrolleri videoları hızlandırmanıza ya da yavaşlatmanıza imkan veriyor. Bazı YouTuber’lar için videoları hızlandırmak iyi bir fikir çünkü yavaş konuşmalar yapıyor olabiliyorlar ya da videonun ana fikrine gelmeleri uzun sürebiliyor. Bir çok kişi yayınları hızlandırmayı tercih ediyor. Bu vesileyle bir saatlik videoya yarım saatte göz atabilirler.

YouTube’daki bu hız kontrollerini görenler, kontrolleri bazı videoların ayarlar menüsünde görüyorlar. Kapatılan alt yazı bölümünün altında ve ‘Cardboard’da Görüntüle’ listelemesinin üzerinde görünüyor. ‘Hız’a tıkladığınız zaman 0.25x, 0.50x ya da 0.75x seçeneklerine kadar yavaşlatma yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda 1.25x, 1.5x ve 2x hızlarına kadar da arttırma imkanınız var. Bu kontrolleri herkes kullanmıyor tabii ama YouTube’u her zaman kullanan azımsanmayacak derecede kullanıcı için önem taşıyor. Aynı zamanda YouTube’un mobil platformunu masa üstü kullanım şekliyle benzeştirecek şekilde tasarlıyor olması da güzel. Böylece kullanıcılar YouTube’u nerede izlediklerinin önemi olmaksızın aynı kullanım şekliyle karşılaşacaklar.

Bu arada şunu belirtmekte fayda var: Her ne kadar YouTube bu özelliği şimdilik az sayıda kullanıcı için test ediyor olsa da, gelecekte herkesin kullanımına sunmayacağı anlamına gelmiyor. Bu özelliğin aynı zamanda masa üstünde kullanılır olduğunu göz önünde bulunduracak olursak, herkesin kullanımına sunulacağı tahmininde bulunabiliriz. Fakat henüz bu konuda bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle şimdilik bu durumu biraz temkinle karşılamak gerekiyor. Olur da bu özellik sorunsuz çalışır ve kullanıcılardan da olumlu geri dönüş alırsa, herkesin YouTube Android versiyonunda kullanılır hale gelmesi ihtimali yüksek. Şimdilik az sayıda kullanıcıya sağlanan bu özellikten herkesin faydalanmasının bir yolu yok zira her şey Google’ın ellerinde.