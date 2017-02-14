Google, Yüksek Tazminat Yüzünden Birçok Çalışanını Kaybetmiş

Birçok Google çalışanının geçtiğimiz yıllarda yüksek tazminat bedelleri nedeniyle işten ayrıldığı ortaya çıktı. Bu tazminat sistemi değiştirilse de şimdiye kadar ödenen bedeller, şirketin harcamaların oldukça artmasına neden oldu.

Liderlik değişimleri, strateji kuşkuları, yeni girişim hayalleri ve otonom teknoloji uzmanlarını cezbeden rakipler nedeniyle Google’ın araba projesi geçtiğimiz yıl tam bir yetenek süzgecine dönüştü. Bu saydıklarımın dışında, bunun bir nedeni daha vardı: Para.

Şirkette eski çalışanların projenin değerine bağlı olarak artırılmış ödemelerle ödüllendirildiği bir tazminat sistemi vardı. Ve bu yüzden birçok çalışan tazminat alabilmek için işten ayrıldı. Duruma yakın bir kaynaktan edinilen bilgiye göre rakamlar öyle büyüktü ki, 2015 yılında iş güvencesine ihtiyaç duymayan birkaç kıdemli çalışan işten ayrıldı.

Yine bu yakın kaynaktan edinilen bilgiye göre geçtiğimiz aralık ayında araba birimi, Waymo adında bağımsız bir işe dönüştü ve sistem, bütün çalışanlara aynı yaklaşan daha genel bir ücret yapısıyla değiştirildi. Bundan önceki tazminat sistemi, Google’a pahalıya patlamış gibi görünüyor, zira Google’ın sahibi olan Alphabet Inc. şirketindeki üst düzey bir yönetici geçtiğimiz yıl harcamalarda yaşanan artışa dikkat çekti.

Alphabet Inc.’ın sahibi olduğu sağlık hizmetleri birimi Verily da farklı bir tazminat sistemine sahip, ancak o da araba projesindeki gibi yüksek ödemeler yapmak zorunda kaldı. Google’daki bu alışılmışın dışındaki sistem, 2010 yılında şirketin ilk otonom aracını duyurmasından sonra başladı.