Google ve Uber arasındaki "patent hırsızlığı" gerginliği büyüyor. Mahkemeye yeni deliller sunan Google, Uber'in sürücüsüz otomobillerine mahkeme yasağı getirtebilir.

Geçtiğimiz haftalarda yayınladığımız bir haberimizde Google'ın sürücüsüz otomobil projelerini yürüttüğü Waymo şirketine ait bazı patentlerin eski Google çalışanı tarafından çalındığı ve bu çalışanın şu anda Uber bünyesindeki bir şirketin tepe ismi olduğunu, buna bağlı olarak da Google'ın Uber'i kendi sürücüsüz otomobil patentlerini çalmakla suçladığını belirtmiştik.

Google'ın mahkemeye başvurmasının ardından bazı kişiler, davanın yetersiz delilden dolayı düşeceğini söylerken Google, mahkemeye yeni deliller sundu. Google tarafından sunulan delillerde Google Adli Güvenlik Mühendisi Gary Brown'ın yeminli ifadesi ve Uber'in Google'dan çaldığı bazı materyalleri otonom araçlarında kullandığına yönelik bazı deliller bulunuyor.

Eğer Google'ın belirttiği bu kanıtlar gerçekse, mahkeme tarafından alınacak bir kararla Uber'in otonom araçlarıyla ilgili mahkeme çeşitli düzenlemelerde bulunabilir hatta Uber'in otonom araç üretmesine ciddi yasaklar getirebilir.

Uber ve Google gerginliği daha öncelere dayanıyor

Yıllar önce Uber'e 250 milyon dolar yatırım yaparak Uber'in yatırımcılarından biri olan Google'ın tepe ismi, 2013 yılında Uber'in yönetim kurulundan çıkarılmıştı ve böylelikle iki şirket arasındaki gerginliğin temelleri atılmıştı.