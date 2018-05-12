Google, Özel Verilerinizi Yönetmenizi Kolaylaştırıyor

Kullanıcı verilerinin saklanması ve gizliliği son zamanlarda oldukça popüler olan tartışmalar. Bunların ardından Google, Avrupa Birliği'nin baskısıyla özel veri yönetiminde bir takım yeniliğe gidiyor.

Cambridge Analytica skandalı sonrası doğal olarak gözler Facebook'tan daha çok veriye sahip olan Google'a çevirilmiş durumda. Bu noktada Google, tıpkı Facebook gibi Avrupa'nın Genel Veri Koruma Yönetmeliğine (GDPR) uymak zorunda. Bu sebepten dolayı da Google, kullanıcı gizlilik politikasını elden geçiriyor. Ancak tahmin edersiniz ki bunu yapmayı çok istediği için veya sizin hakkınızda daha az veri toplamak istediğinden değil. Çünkü Avrupa Birliği, müşterilerin verilerini daha iyi yönetmelerine izin vermesi için Amerikan şirketini buna zorluyor.

Google konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada, bu ayın sonunda yürürlüğe girecek olan yeni kanunun neden olduğu bazı değişiklikleri açıkladı. Şirket, kullanıcıların ne tür verilerin toplandığını anlamasını kolaylaştıracak güncellenmiş bir Gizlilik Politikası sayesinde daha iyi kullanıcı şeffaflığı vaat ediyor. Güncellenmiş Gizlilik Politikası, ilgili sitede bir video ve resimle birlikte anlatılmış. Google, gizlilik politikasını kendi istekleriyle değişmediğinin de altını çizerek sitede belirtti.

Google, gelişmiş kullanıcı kontrolleri de sağlayacak. Bu ise Google'ın sizin hakkınızda topladığı verileri kolayca görüntüleyebileceğiniz ve istediğiniz takdirde silebileceğiniz anlamına geliyor. Gelecekte firma size, Google verilerini dışa aktarmanın daha iyi bir yolunu sunmaya hazırlanıyor. Veri Aktarımı Projesi şu anda yazılım geliştiricisi olan GitHub'da mevcut, bu da geliştiricilerin bir Google hizmetinden başka bir şeye veri aktarmasına olanak tanıyacaktır. Genel Veri Koruma Yönetmeliği ayrıca Google'ı çocuklara yönelik araçları da ele almaya zorluyor. Şu an için, yeni gizlilik yönetimi özelliklerinin yalnızca Avrupalı kullanıcılara mı sunulacağı yoksa tüm Google kullanıcılarına uygulanıp uygulanmayacağı ise belirsizliğini koruyor.