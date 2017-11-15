Google İle İş Bulmak Artık Daha Kolay!

Herkes için yeni bir iş bulmak acı verici ve zor bir süreçtir. Ancak Google'ın yeni aracı, iş bulmanızı biraz daha kolay hale getirebilir.

Google, bugün yaptığı açıklamada iş ilanları için maaş bilgilerinin doğrudan arama sonuçlarında görülebileceğini açıkladı. Bu, kullanıcılar için işe başvurmadan önce maaşları görebilecekleri ve kendi ihtiyaçlarına uygun olup olmadığını belirlemek için kolaylık sağlayacak.

Glassdoor, PayScale, LinkedIn gibi çevrimiçi kaynaklardan toplanan iş unvanını, yerini ve işverene ilişkin bilgileri kullanan Google, iş arayan insanlara daha iyi bir fikir vermek için her bir iş listesinin yanında tahmini maaş aralıklarını belirlemeyi ve görüntülemeyi planlıyor. Paylaşılan haberde ise "Maaşları listelenen işler için o işin tahmini aralığında bir karşılaştırma yapacağız" deniliyor.

Google, bu yeni aracın kullanıcıların geri bildiriminin bir sonucu olduğunu, konum tabanlı arama ayarlarını iyileştirdiğini ve daha fazla uygulama seçeneği eklediğini iddia ediyor. Birkaç hafta içinde Google Arama kısmında, kullanıcıların karşısına "Kayıtlı İşler" adı altında bir sekme çıkacak.

Habere göre, coğrafi temelli işleri arayabilmek için kullanıcılar "Konum" filtresine tıklayıp istedikleri mesafe aralığını ayarlayarak çıkan sonuçlara göz atabilecekler. Başvurmak istediğiniz bir iş bulduğunuzda ise, Google sizi doğrudan Monster veya CareerBuilder gibi sitelere yönlendirerek başvuruda bulunmanızı sağlayacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Google bu adımı biraz geç atmadı mı?