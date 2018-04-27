2017 yılındaki kötü gidişin faturasını şirketin kurucu CEO'suna kesen GoPro yönetim kurulu, Woodman'ın primlerine el koyarken 2018 yılı maaşını yalnızca 1 dolar olarak açıkladı.

Yalnızca 4 yıl önce, 2014 yılında Birleşik Devletler’in en fazla kazanan CEO’su konumunda bulunan ünlü aksiyon kamera üreticisi GoPro’nun kurucu CEO’su Nick Woodman, şirket adına kötü geçen 2017 yılı için GoPro yönetim kurulu tarafından cezalandırıldı.

Woodman, yönetim kurulunun 2017 yılı için belirlemiş olduğu hedefleri tutturması halinde şirketten 1.2 milyon dolarlık prim alacaktı. Fakat geçtiğimiz günlerde açıklanan 2017 mali raporları, Woodman’ın hedeflerin çok gerisinde kaldığını gösteriyordu.

GoPro, 2017 yılında 1,18 milyar dolar gibi yüksek bir gelir elde etmiş olsa da ‘tatil dönemi’ olarak adlandırılan ve alışverişlerin artış gösterdiği noelde GoPro satışlarının %38 düşmesi, şirketin 2017 yılı için net zararının 182,9 milyon dolara kadar çıkmasına neden oldu.

GoPro yönetim kurulu, şirketin %56’lık net zarar artışının sorumlusu olarak kurucu CEO Woodman’ı gösterdi. İlk olarak Woodman’ın alacağı primi iptal eden yönetim kurulu, Woodman’ın 2018 yılında yalnızca 1 dolar maaş alacağını açıkladı.

Nick Woodman, hala GoPro’nun çoğunluk hisselerini elinde bulunduruyor. Bu yılın başlarında şirketin satışı konusunda olası senaryolar için araştırmalara başlayan GoPro, maliyetleri düşürmek için iş gücünü %20 düşürmeyi planlıyor.