GoPro, Drone Konusunda Fiyasko Çıktı!

Geçtiğimiz günlerde sorunlu droneları üreten ekipten yüzlerce kişiyi işten çıkarttığını bildirdiğimiz GoPro, drone işinden çekildiğini açıkladı.

Sevilen bir kamera firması olan GoPro, maalesef drone konusunda aradığını bulamadı. GoPro, fiyatların düşürülmesi, işçilerin çıkartılması, üründeki düşük performans gibi başarısız sonuçların ardından rekabetin oldukça büyük olduğu bilinen drone pazarından çekildiğini bu sabah açıkladı. 799 dolar gibi yüksek bir fiyat etiketine sahip olan GoPro Karma, 2016 yılında büyük bir ilgi görsede ilerleyen zamanda diğer rakiplerine kıyasla yetersiz ve pahalı olduğundan kısa sürede gözden düştü.

Karma konusunda ilk problemler, kullanıcıların cihazı kullandığı esnada enerjisiz kalıp bir anda yere çakılmasıyla ortaya çıktı. Sorunun kaynağının batarya yuvalarında olduğunu tespit eden GoPro tüm Karma'ları geri talep etti, bunun sonucunda ise 373 milyon dolarlık bir zarar gerçekleşti.

GoPro firması, drone sonucunda yaşadıkları bu tatsız olaylar sonucunda drone piyasasından çekildiklerini bildirdiler. Aksiyon kamerası sektörünün lideri olan GoPro, kullanıcılarına daha fazla mağduriyet yaşatmamak adına her türlü destek verileceğini de açıkladı. Sizce, yaşanan bu olayların sonucunda çalışan sayısını 1000'in altına düşüren GoPro firmasının geleceği, ne şekilde olacak yorumlarınızı bekliyoruz.