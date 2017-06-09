GoPro'nun yeni aksiyon kamerası Fusion, 360 derece çekimler yapabiliyor ve yapılan çekimleri, kendi uygulamasındaki 'hikayeler' kısmından paylaşılmasını sağlıyor.

Yaklaşık 1 ay kadar önce Fusion ile ilgili birkaç görüntü ortaya çıkmıştı fakat çıkan görüntülerin sahte olduğunun anlaşılması uzun sürmedi.

Fusion, aslından göründüğünden daha büyük. GoPro kendisini 'aksion kamerası' olarak tanımlıyor ve her anı tüm gerçekçiliyle yakalıyor. Bu yüzden de biraz daha büyük ve kaliteli bir görüntüye sahip. Ayrıca tüm bunlara ek olarak 360 derece video kaydı da yapabiliyor.

Yıllar boyunca yazılımın , donanım üzerindeki önemi gittikçe arttı ve bugün GoPro için belirgin bir şekilde karşımızda duruyor. Şirket artık megapixeli artırmayı değil, çektiğiniz videoları ve fotoğrafları en kolay biçimde paylaşabilmeyi amaçlıyor. Bu durumda da Fusion, GoPro'nun hepsi dahil VR kamerası olarak, bu amacı gerçeştirebilecek en iyi şansı olabilir.

GoPro'nun geliştirdiği QuikStories ile kullanıcılar, en son çektikleri içerikleri kolay bir şekilde diğer kullanıcılarla paylaşabiliyor. Ayrıca Snapchat, Instagram, WhatsApp ve Facebook'ta gördüğümüz ve olmazsa olmaz 'hikayeler' kısmı da mevcut.

Aslından fikir çok basit, gün içerisinde çekeceğiniz video ve fotoğrafları, sonradan telefonunuzu Fusion'a bağlayarak ve telefonunuza indireceğiniz uygulama ile görebiliyorsunuz hem de diğer kullanıcılar ile de iletişim halinde oluyorsunuz.

Bu noktada şirket, çektiğiniz 360 derece videoların hikayelerde kullanılmasının yaygınlaşmasını amaçlıyor. Çoğunlukla sporcular, doğa gezginleri gibi kitlelere hitap ediyor olsa da sunduğu platform ile belli bir açıdan, 360 derece videonun yaygınlaşacağını söyleyebiliriz.

Tüm bunların yanısıra GoPro, çekilen 360 derece videoları normal videolara dönüştürebiliyor. Bunu yapabilen tek kamera değil fakat kendinden 360 derece çektiği videoları dönüştüren pek fazla kamera bulunmuyor.